El enojo de las hijas de Brooke Shields al ver su documental, Pretty Baby: “Hay muchas cosas que no sabían”

Brooke Shields se sumó a la tendencia de famosos que abren sus corazones y repasan sus memorias a través de libros, películas o series. Hace unos días, la actriz lanzó su documental Pretty Baby en el Festival de Cine de Sundance, donde no sólo habla de sus inicios y sus relaciones personales, sino también de los momentos más oscuros de su vida. Si bien fue una forma de hacer catarsis y sanar ciertas cuestiones del pasado, para sus hijas fue una sorpresa, ya que no estaban al tanto de ciertas situaciones de las que su madre fue víctima.

“Hay muchas cosas en el documental que no sabían. Me metí en problemas con ellas porque estaban enojadas porque no les informé sobre todo lo que me pasó” , le reveló Shields a la revista People sobre cómo reaccionaron sus hijas Rowan, de 19, y Grier, de 16, ambas fruto de su amor con el director y guionista Chris Henchy.

Sin embargo, y a pesar de los reclamos puertas adentro, este documental sirvió para hablar de ciertos temas que en muchas familias hoy en día siguen siendo tabú. “No hace falta decir que abrió otras conversaciones”, agregó la protagonista de La laguna azul sobre esta cinta que revela que la modelo fue violada poco después de graduarse en 1987.

Una dura revelación

Según su testimonio, todo ocurrió cuando tenía 20 años. Recién graduada de la universidad de Princeton, Shields cenó con un hombre para discutir sobre posibles proyectos de actuación. Al finalizar la cena, éste la convenció de que regrese con él a su hotel para pedirle un taxi desde allí; sin embargo, no cumplió con su palabra. “Subí a la habitación del hotel y él desapareció por un tiempo”, contó sin imaginar lo que ocurriría después.

Durante la espera, la actriz trató de distraerse y usó unos binoculares que el hombre había dejado en el cuarto. “La puerta se abre, la persona sale desnuda, tengo los binoculares y digo, ‘Mierda...’. Bajé los binoculares y él estaba justo sobre mí. Igual que en la lucha libre, desnudo”, confesó.

Por temor a que su agresor la ahogara o tuviera una reacción más violenta, Shields se paralizó y ni siquiera intentó escaparse. “No me resistí mucho. No lo hice. Me congelé por completo. Pensé que un ‘no’ debería haber sido suficiente y sólo pensé: ‘mantente con vida y sal’ y simplemente me callé”. Y enseguida advirtió cómo sus dotes actorales la ayudaron a evadirse de esas cuatro paredes. “Sabía cómo desvincularme de mi cuerpo, había practicado eso”, agregó quien cuando este atacante la soltó bajó corriendo y se retiró del lugar en un taxi. “Lloré todo el camino hasta el apartamento de mi amigo”, agregó quién no pudo hablar con nadie del hecho hasta mucho tiempo después.

Incluso, hasta llegó a culparse a sí misma por ello. “Hasta creí que le había dado una señal. Bebí vino en la cena, subí a la habitación. Estaba tan confiada”, aseguró mientras confesaba que años más tarde le escribió una carta a su atacante, aunque nunca obtuvo respuesta de su parte.

“ Simplemente levanté las manos y dije: ‘¿Sabes qué? Me niego a ser una víctima porque esto es algo que sucede sin importar quién seas y sin importar si estás preparado o no’. Quería borrar todo el asunto de mi mente y cuerpo y seguir por el camino en el que estaba. El sistema nunca había venido a ayudarme, así que tenía que fortalecerme por mi cuenta ”, precisó.

Brooke Shields en una escena del controvertido film que la lanzó a la fama

Respecto a los motivos que la llevaron a develar este oscuro hecho de su adolescencia tanto tiempo después, reflexionó: “Es importante que tengamos ese diálogo. Tengo chicas jóvenes y no teníamos redes sociales ni Tik Tok en ese momento. Esto es algo que ha estado sucediendo desde el principio de los tiempos y es más peligroso que nunca. Entonces este tipo de conversaciones son realmente importantes para nuestras mujeres jóvenes. Porque necesitamos ser honestas acerca de lo que enfrentamos”, señaló en la misma entrevista con People mientras remarcaba la importancia de tener una contención ante un hecho semejante.

El documental, que consta de dos partes, está dirigido por Lana Wilson, y recibió una gran ovación en Sundance. Además de este traumático hecho, t ambién narra los problemas de alcoholismo de su madre, su primer matrimonio con la estrella del tenis Andre Agassi y cómo fue sexualizada por la industria desde tan pequeña.

Es que desde sus inicios, Brooke fue considerada un icono sexual, aún siendo una niña. A los 10, fue fotografiada desnuda por el fotógrafo comercial Gary Gross para una publicación de Playboy llamada Sugar ‘n’ Spice. El retrato –que tiempo después generó todo tipo de cuestionamientos- fue autorizado por la madre de la pequeña con intenciones de dar a conocer a su hija en Hollywood.

Shields en una escena de La laguna azul cuando apenas tenía 14 años.

A los 11 años, la escena se repitió pero con un plus: apareció desnuda y besando a Keith Carradine, un actor de 29 años, en la película Pretty Baby (que casualmente inspiró el nombre de este documental de Hulu). A los 14, La laguna azul y Amor eterno, de Franco Zeffirelli, la volvieron a mostrar en paños menores, aunque algunos aseguran que se usaron dobles para las escenas más jugadas. Ese mismo año, la modelo escandalizó a todo Hollywood con la campaña de Calvin Klein, donde se mostraba muy sexy y preguntaba: “¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? Nada”.

Brooke Shields en la polémica campaña de Calvin Klein a los 15. The Advertising Archives / Alamy Stock Photo - www.alamy.com

“ Yo era ingenua, no pensé en nada de eso. No creía que tuviera que ver con la ropa interior, no creía que fuera de naturaleza sexual. Era una frase que le decía a mi hermana: ‘Nadie puede interponerse entre mi hermana y yo’. Creo que se asumió que yo era mucho más picante de lo que realmente era ”, dijo en el podcast Armchair de Dax Shepard en 2021.

La sexualidad de Shields siempre estuvo en boca de todos. El celibato era algo muy importante dentro de su familia y a pesar de los papeles jugados que sus padres le permitían interpretar, le pedían que se mantuviera virgen hasta el matrimonio, especialmente su mamá. “Era la virgen más celebrada de aquel tiempo”, admitió muchos años después, un poco entre risas y un poco reflexionando sobre su adolescencia, en donde las preguntas sobre su sexualidad eran una constante durante las entrevistas.

“Todo lo relacionado a mi virginidad se dio de manera genuina”, dijo la actriz, que por aquel entonces escribió su libro The Brooke Book, una biografía donde le dedicó un capítulo entero al tema a pedido de su madre.

