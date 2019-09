Crédito: Twitter Mirtha Legrand

Esta semana, en Argentina, tierra de amor y venganza, hubo una participación más que especial: la de las mellizas Mirtha y Silvia Legrand ( Lola Poggio). Sin embargo, la Chiqui no quedó conforme con dos detalles de su aparición en la telenovela, y lo expresó durante su programa.

En el capítulo del día jueves se pudo ver al personaje de Rosa ( Virginia Kaufmann), la madre de dos hermanas que buscan hacer una audición para Los martes orquídeas. Las mellizas son Rosa María Juana y María Aurelia Paula Martínez Suárez, quienes luego adoptaron los nombres artísticos de Mirtha y Silvia Legrand.

Durante la emisión del programa de la diva de este sábado, mientras hablaban sobre imitaciones a políticos, ella expresó como se siente cuándo la interpretan a ella. "A mi lo que no me gusta es que me ridiculicen. Ahora, por ejemplo, pasó que hay una imitación en la novela Argentina, tierra de amor y venganza...", explicó antes de hacer un reclamo a la producción de la tira.

"Primero, a mi madre la hicieron española cuando no era española, era muy argentina, maestra y directora de escuelas. Después, nosotras éramos rubias, rubias naturales. Yo ahora me tiño por supuesto, pero eramos rubios los tres hermanos. Josecito mi querido hermano que acaba de fallecer era rubio también. Ya que nos imitan, háganlo bien".

Lola Poggio interpretando a las hermanas Martinez Suárez Crédito: Prensa eltrece

Lo que más molestó a Legrand fue el hecho de que el personaje de su mamá hablara con tonada española. "Cuando veo que a mi madre, doña Rosa Suárez de Martinez, la ponen hablando con acento español, digo... 'pero si mi mamá no hablaba así, era argentina'. Mi padre sí era español, de Andalucía, pero tampoco hablaba con mucho acento"

"Así que bueno, si imitan que lo hagan bien", volvió a recalcar. "Y no me empiecen a criticar y decir maldades porque he dicho esto. Es mi forma de pensar. A mi madre la amábamos, la adorábamos, y cuándo la veo hablando con acento en español...", enfatizó molesta. "Con llamarnos simplemente a mi hermana o a mí les hubiésemos dado el dato".