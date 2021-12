El recuerdo de Daniela Herrero de su romance con Abel Pintos

Daniela Herrero fue una de las invitadas de Los Mammones y no pudo escapar de una pregunta en la que confesó un romance escondido que tuvo con un colega. “¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”, le consultó Jey Mammon. La primera reacción de la artista fue mover la cabeza formando un sí aunque levantó el cartel que contestaba un “no”. Al poco tiempo volvió sobre sus propios pasos y levantó el “sí”.

En medio de la sección “Las 21 de las 21″, ese ping-pong de preguntas y respuestas picantes que se convirtió en un clásico del ciclo de América TV, la cantante se abrió. “Sabés que quiero detenerme en el ‘ufff’ que hiciste. Como que supera las dos manos la cantidad, ¿no?”, lanzó el conductor.

“No, lo hice porque es una figura... Ah, se hacía la misteriosa”, respondió ella. “Está bien, acá nos gusta respetar mucho la privacidad”, retrucó Mammon. “Si querés decime quién fue”, insistió el conductor. “No, no lo voy a contar, no lo voy a contar ni en pedo”, se excusó Daniela. “¿Es una celebridad?”, quiso saber Jey. “Sí”, contestó ella. “Ay, esta cosa policial no me gusta... ¿Empieza con una vocal?”, indagó Mammon. “No, no, ya está... Igual nada, ya pasó hace mil”, reveló.

Daniela Herrero y Abel Pintos tuvieron un romance oculto Archivo

“Es una figura..”, dijo Daniela Herrero poniendo más misterio. “Bueno, lo voy a decir, ¿por qué no? ¡Ya está, lo voy a decir!”, golpeó el sillón con la paleta del “No” y confesó. “Con Abel, con Abel Pintos”, lanzó y dejó al estudio estupefacto. Se hizo un silencio y Lula Rosenthal hizo un chiste al respecto. “¿Y te dio la llave?”, preguntó la panelista en referencia al tema de Abel. “No, se la dio a la mamá”, cerró Daniela.

Pero el tema quedó ahí, surgieron muchas dudas en el ciberespacio relacionadas a este poco conocido romance. No se sabe ni cuándo fue ni cómo se enamoraron, ni cómo terminó el amor. Al menos ahora se sabe que esta historia ocurrió. Al momento, la cantante, quien se convirtió en madre en marzo pasado, fruto de su relación con Nicolás Ortega, está enamorada de su hija Alondra. “¡Amor de mi vida”, escribió meses atrás al presentarla en las redes sociales.

Su lucha contra el bullying

Con tan solo 16 años, Daniela Herrero ya se había hecho ultra conocida, pero su cabeza seguía puesta en cuestiones de mayor importancia como poder terminar el secundario. Sin embargo, esa época fue una de las más difíciles en su vida por el bullying que sufrió. Durante su paso por Los Mammones, la ex Costumbres argentinas recordó el comienzo de su carrera y habló sobre la vorágine que debió atravesar siendo una adolescente. Según le explicó a Jey, no fue la clase de persona que se dejó llevar por el éxito. Todo lo contrario, su mente seguía enfocada en los aspectos más tradicionales del día a día.

Así fue como, allá por 2001, rechazó una importante aparición en la revista Rolling Stone porque tenía que ir a rendir un examen de Geografía. Al final, quien estaba encargado de la nota fue a buscarla a la salida del colegio para poder realizarle un par de preguntas y, después de todo, Daniela terminó apareciendo en la portada.

“A mí no me importaba nada en esos tiempos”, admitió la cantante. “Me costaba mucho todo lo que tenía que ver con la exposición. A pesar de estar tan comprometida con su educación, su vocación artística terminó teniendo más peso y a mitad de cuarto año de la secundaria se vio obligada a abandonar la institución.

Aunque la charla derivó en algunos chistes, el conductor decidió retomar el tema y surgió el bullying que debió enfrentar Daniela en la adolescencia. La cantante, que se hizo conocida por “Solo tus canciones”, admitió: “Sí, me costaba mucho porque -sobre todo las mujeres- había mucha competencia”. Las experiencias que se vio obligada a sobrellevar no fueron para nada placenteras. Sus compañeras de colegio, quizás envidiando sus logros, no dejaban pasar un día sin atormentarla. El hostigamiento iba de mal en peor y, de acuerdo a lo que relató, pasaron de encerrarla en el baño hasta querer pegarle entre todas. Incluso llegaron a comprar una revista en donde ella aparecía en la tapa para dibujar genitales por encima de su cara.

“Siempre quise pasar desapercibida”, manifestó, poniendo un cierre a ese fragmento del programa para continuar con temáticas más alegres.