El llanto desconsolado de Cathy Fulop en MasterChef Celebrity al recordar a su familia de Venezuela

Lo que empezó este miércoles MasterChef Celebrity (Telefe) con la consigna de preparar el plato que a cada participante le gustaba comer en su cumpleaños, se convirtió en la revelación de un dato histórico y muy personal por parte de uno de ellos. Catherine Fulop contó que toda su familia estaba ligada a la pastelería y compartió con el jurado la historia de su abuelo, quien cocinó para el ejército húngaro durante la Primera Guerra Mundial. Además, se refirió a su papá y se emocionó hasta las lágrimas al mencionar a su mamá, que vive en Venezuela.

Para cumplir con el reto, la actriz eligió un postre que le preparaba su padre cuando ella era pequeña: una torta tres leches. Cuando Damián Betular inició el recorrido por las mesas de trabajo de los participantes y llegó a la suya, Cathy no solo le habló acerca de su preparación sino que además compartió parte de su historia familiar.

Damián Betular fue el primer jurado en escuchar la anécdota familiar de Catherine Fulop en MasterChef Celebrity (Crédito: Captura de video Telefe)

Gracias a la empatía y buena onda que existe entre el jurado y Fulop, ella reveló que la receta no era de ella sino que estaba en su familia desde hacía mucho tiempo. “Mi abuelo, que era húngaro, fue pastelero durante la Primera Guerra Mundial y cocinó para el ejército de su país”, expresó mientras continuaba con la mezcla base.

Catherine Fulop reveló que su abuelo cocinó durante la Primera Guerra Mundial

Betular se detuvo por un momento y continuó escuchándola, mientras ella le detallaba que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, a su abuelo lo trasladaron a Colombia y ahí le enseñó a su hijo a cocinar y también se convirtió en pastelero. Tiempo después, el padre de Catherine instaló en Venezuela, donde nació ella. Fue así como el jurado, muy emocionado luego de oírla, se acercó a darle un abrazo y luego de dijo: “¡Tenés todo para brillar!”, y al verla emocionarse, le pidió que contuviera el llanto.

Catherine Fulop se emocionó hasta las lágrimas cuando habló de su torta en MasterChef Celebrity (Telefe) (Crédito: Captura de video Telefe)

La actriz contó tras las cámaras y a modo de broma que toda su familia era de pasteleros y que “ella era la oveja negra”.

El llanto de Catherine Fulop luego de presentar un postre familiar en MasterChef Celebrity (Telefe)

Por otra parte, cuando llegó su turno para presentar su plato frente a los jurados, Santiago Del Moro la llamó con su saludo especial para ella: “¡Venezuela activa!” . Ante esto, Cathy pasó adelante a defender su preparación y explicó nuevamente la historia de su familia a pedido de Betular.

Estando allí, no pudo contener el llanto al hablar de su familia y la torta que preparó, que era la que su padre le hacía para su cumpleaños. “Desde que migré de mi país, esas fechas no fueron iguales nunca más, porque ya no lo celebrábamos en la casa de mi mamá y rodeada de mis hermanos. Quiero que la vida me devuelva el deseo de volver a verla“.

Mientras sus compañeros se emocionaron al escucharla, la actriz concluyó: “Por la situación de mi país, al emigrar y tener una opinión, eso me ha impedido entrar a mi país”.