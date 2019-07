El recuerdo que emocionó a Topa

El conductor y animador infantil estrena nuevo espectáculo este fin de semana

Por primera vez en el piso de Intrusos (América), Diego Topa contó particularidades de su vida como animador infantil. "La gente viene a pedir fotos o videos con amor. Estoy acostumbrado. Me piden mucho por amigos y por redes sociales. Uno tiene que estar. Es parte de mi trabajo", señaló y habló de un caso que lo conmueve hasta el día de hoy. "Milagros estaba enferma y no había nada para hacer. Los papás me buscaron por todos los medios. Fui al sanatorio a verla, le canté, le agarré la manito", recordó emocionado.

Criado en el barrio de Caseros, de una familia humilde y sin artistas a la vista, Topa contó que de chico sus padres hacían esfuerzos para poder llevarlo al circo. Hoy, con 43 años y buena relación con sus colegas, como Panam, se entusiasmó en recordar cómo llegó a ser figura de Disney y permanecer 19 años en el gigante del entretenimiento mundial.

"Llegué después de siete castings. No sabía que era para el canal infantil más importante. Siempre había hecho cosas para chicos. Y cuando entré, en Disney encontré mi lugar. Trabajé con Romina Yan y aprendí mucho de ella", aseguró. Pero además agregó: "Soy muy Disney, naturalmente. Lo hago porque me gusta. No me interesa la fama. Me importa la calidad de lo que hago. Eso sí, los tengo que representar bien. Si voy a un casamiento, obvio que por ahí me tomo una copita de champagne, pero me cuido públicamente".

Y en relación a lo nuevo, su show que estrena el fin de semana en el Teatro Opera, apuntó: "Trabajo para la familia, no sólo para los más chiquitos. Tengo una productora con mis amigos de toda la vida. Me lancé como artista musical. Y la inclusión está incorporada en las temáticas. Una mamá el otro día me dijo que su nena estaba sorprendida porque yo me vestía de fucsia. Creo que uno puede usar lo que lo hace feliz. Por esto tengo una canción, «Sé como quieras ser», que habla de la libertad en todo sentido".