Diego Topa presentó a su novio y le declaró su amor: quién es Hugo Rodríguez

Diego Topa trabaja en televisión hace 30 años. Sin embargo, siempre optó por mantener su vida privada lejos del ojo público. Si bien fue en noticia en 2020 al convertirse en padre de Mitai, nunca reveló quién era su pareja hasta este lunes, cuando lo felicitó por su cumpleaños con una romántica publicación en redes sociales.

Diego Topa sorprendió al revelar el rostro de su pareja (Foto: Captura Instagram/@diegotopaok)

“¡Feliz Cumple Hugo Rodríguez. Para mi compañero de vida. El que está en todos los momentos, ahí cerquita, cuidándome y dándome todo su amor”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 800.000 seguidores, junto a una serie de imágenes que resumieron lo que fueron estos años juntos.

Y agregó: “Sos todo lo que soñé. Que tengas un año lleno de sueños cumplidos, te merecés todo lo que está por venir. Que sea un año mágico. Te amo con todo mi corazón”.

Al igual que Topa, Rodríguez es actor (Foto: Instagram/@diegotopaok)

Luego, su enamorado le respondió: “Te amo con todo mi corazón”. En cuestión de minutos, el comentario recibió miles de likes y mensajes de sus seguidores, quienes celebraron el amor que se tienen como pareja.

Topa y Hugo se conocieron trabajando (Foto: Instagram/@diegotopaok)

El posteo fue para muchos una sorpresa, ya que el actor evitaba compartir el rostro del hombre con el que convive y con quien decidió ser padre. A raíz de esto, algunos se preguntaron: ¿quién es el hombre que le robó el corazón a Topa?

Si bien hoy Diego tiene 50 años y su novio 42, se conocieron en 2010, durante las grabaciones de La casa de Disney Junior, ciclo en el que Topa estaba al mando junto a Muni Seligmann. Durante los primeros años fueron colegas y grandes amigos, hasta que se enamoraron y eligieron compartir la vida juntos.

Se conocieron en 2010, durante las grabaciones de La casa de Disney Junior (Foto: Instagram/@diegotopaok)

Con el tiempo, la pareja se consolidó y decidieron apostar a la familia. Así fue que el 21 de enero de 2020 nació Mitai Topa Rodríguez, la primera hija de ambos, que se gestó a través del método de subrogación de vientre. “Llegó a nosotros para cambiarnos la vida”, comentaba por aquel entonces el animador, que siempre manifestó su profundo deseo de ser padre.

Diego Topa, feliz con su hija en brazos

Mitai, de cinco años, se convirtió en una figura recurrente en las redes sociales de su padre, donde Topa comparte frecuentemente cariñosos mensajes. A pesar de esta apertura sobre su vida familiar, el artista siempre fue reservado respecto a la identidad de su pareja. En declaraciones previas, Topa explicó su postura: “No digo quién es, no digo el nombre porque él no quiere y yo lo respeto, pero nos conocimos trabajando”.

Hugo Rodríguez saludó a Diego Topa por sus 50 años (Foto: Captura Instagram/@hugorodriguezok)

Dos semanas antes de la declaración de amor y el saludo de cumpleaños en redes, Hugo hizo lo mismo con Diego, quien recibió los 50. “¡Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas!! Te amo”, le escribió junto a una romántica postal en la que se los vio felices durante un día de trabajo en los estudios de Disney Junior.

Diego Topa celebró el cumpleaños número 5 de su hija con temática de Frozen (Foto: Instagram @diegotopaok)

Otro de los eventos importantes que les tocó vivir como pareja fue el cumpleaños de cinco años de su pequeña, el cual celebraron con la temática de la película de Disney, Frozen. Hubo de todo, desde un show de las princesas Anna y Elsa, hasta animadores, armado de piezas con plastilina y caballos de madera.