Cacho Castaña se casa hoy con su novia, Marina Rosenthal Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 13:42

Cacho Castaña hoy cumpliría 78 años y su mujer, Marina Rosenthal , lo recordó a casi ocho meses de su muerte . "No tengo recuerdos de un día de Cacho de mal humor, se levantaba contento y era muy divertido siempre", contó emocionada en Los Ángeles de la mañana , el programa que Ángel de Brito conduce en eltrece.

"Los dos nos divertíamos mucho juntos. Contaba anécdotas y yo lo cargaba. Éramos una pareja llena de risas y nuestros amigos se divertían porque nos chicaneábamos todo el día. Era una de las cualidades que teníamos. Durante algunos años vivimos en un departamento y cuando nos mudamos a una casa grande en Olivos, todos los fines de semana invitábamos a amigos a comer asados y era lindo verlo disfrutar eso".

Éramos una pareja llena de risas y nuestros amigos se divertían porque nos chicaneábamos todo el día

Rosenthal reveló algunas intimidades de la vida de Cacho. "No le gustaba verse en los recitales, últimamente, pero amaba ver sus películas y nos enganchábamos cuando las pasaban en Volver. Se acordaba de cosas de ese momento. Por ejemplo, en El cabo Tijereta aparece con un burro y se acordó que esa escena se grabó a las seis de la mañana, con mucho frío".

"¿Qué te enamoró de Cacho?", le preguntó De Brito. "Era una espectadora de Cacho cuando lo conocí y me encantaba escucharlo en las notas en televisión. Tenía un solo disco de él que encima era trucho, pero más que escuchar sus canciones me gustaba su discurso. Cuando lo conocí jamás pensé que nos íbamos a casar, pero me enamoré locamente".