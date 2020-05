El periodista demostró su alegría en sus redes sociales por el reencuentro con sus hijos Crédito: Instagram

5 de mayo de 2020 • 13:29

Rodolfo Barili compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto con sus dos hijos usando barbijos personalizados y expresó su felicidad por reencontrarse con ellos, tras 56 días sin verlos , dado el contexto de pandemia de coronavirus . Recordemos que se habilitó el traslado de los hijos de padres separados de una casa a la otra.

"Juntos. 56 días después. Algo así como un infinito de tiempo sin vernos. Los amo, hijos", escribió el periodista en el posteo, donde lo acompañan Dante y Benicio. El mes pasado el conductor de Telefe Noticias había confesado en Por si las moscas su angustia por no saber cuándo podría volver a ver a sus hijos: "Ellos están en La Plata y me muero por verlos, pero acá no hay otra opción, hay que entender que vale la pena quedarnos en nuestras casas para frenar esto entre todos. Es difícil para todos".

En la misma entrevista de radio contó que está transitando la cuarentena junto a su novia , Lara Piro : "Estoy con mi pareja, y su hijo, Ladislao, de 3 años y pienso todos los días en mi responsabilidad con el laburo, en mi responsabilidad para con ellos, de cuidarlos". El noviazgo de Barili con la abogada que conquistó su corazón avanza a paso firme, ya que incluso apostaron a la convivencia en estos días de aislamiento.

La incertidumbre sobre cuándo sería el reencuentro familiar llegó a su fin y el periodista pudo volver a compartir tiempo con sus dos hijos en su casa. "Noche de cuarentena, juntos los tres otra vez", escribió en otro posteo, en donde mostró que su hijo menor se quedó dormido al lado de él después de "muchos mimos".