El reencuentro de Ryan O''Neal y su hija Tatum, después de 17 años de distanciamiento

Después de un largo y doloroso distanciamiento, Ryan O'Neal y su hija Tatum se reunieron, y la foto que registró el encuentro quedó inmortalizada en las redes sociales. De este modo, la familia que supo pisar fuerte en Hollywood se juntó en Los Ángeles, tras 17 años de conflictos.

"Si los O'Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible", escribió Sean McEnroe junto a una foto familiar que compartió en su cuenta de Instagram. Hijo de Tatum O'Neal (de 56 años), y nieto del actor Ryan O'Neal, (de 79), Sean celebró el encuentro donde además de su madre y su abuelo estaban sus hermanos Kevin y Emily.

"Esta es una de las fotos más memorables de mi vida", sumó Sean en su publicación, donde se podía ver también una foto de la familia completa en 2003, en un aniversario del film que los reunió en pantalla en 1973, Luna de papel.

"Podría llorar lágrimas de gratitud por el hecho de que todos los que aparecen en esta foto sigan vivos y de que pudimos reunirnos de nuevo después de tantos años de dificultades. Toda la Costa Oeste está en llamas, pero si los O'Neal pueden reconciliarse, realmente todo es posible", concluyó el joven Sean, de 32 años, que aprovechó la ocasión para manifestar su preocupación por los incendios forestales que azotan a California, Oregon y Washington.

Un vínculo complicado

Ryan ONeal y su hija Tatum, en una escena de la película Luna de Papel Fuente: Archivo

Tatum fue la encargada de contar la turbulenta relación con su padre, en la autobiografía Una vida de papel, que publicó en 2004. "Me siento triste por él. Tiene que vivir consigo mismo y eso probablemente sea lo más difícil", decía. Juntos protagonizaron la película Luna de papel, film que le valió a Tatum un Premio de la Academia con tan solo 10 años.

Ryan se alejó de sus hijos cuando eran adolescentes para mudarse con su novia, la actriz Farrah Fawcett. Tatum y su hermano Redmon se quedaron con su madre, Joanna Moore, quien sufría de adicciones, algo que más tarde replicó su hija.

Sean se acercó a Ryan por primera vez un año antes de la muerte de Fawcett, en junio de 2009. Según se dice fue la actriz quien le dio el teléfono a su hijo para que se acercara a su abuelo. Y fue justamente la muerte de su mujer lo que los volvió a unir como familia. "Me dijo que lo sentía. Él es todo lo que tengo en términos de familia y lo necesitaba en mi vida", dijo en ese momento la actriz a medios estadounidenses.

Ryan revisó su pasado arrepentido: "Podría haberla ayudado. No tuvo a nadie después de la muerte de su madre. Ella no me quería, y dijo que la abandoné, y lo hice. Estamos comenzando de nuevo y sin mirar atrás",sumaba el actor en una nota con Hollywood Life.