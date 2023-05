¿El regreso de The Dude? Jeff Bridges habló sobre la posibilidad de filmar una secuela de El Gran Lebowski

escuchar

Jeff Bridges volvió a sembrar la duda y miles de fanáticos en todo el mundo aguardan las novedades con la esperanza de volver a ver a uno de sus personajes más festejados de la industria del cine de regreso a la gran pantalla: ¿se viene la secuela de El Gran Lebowski?

El actor ganador de un premio Oscar por su trabajo en Loco Corazón (la ópera prima de Scoot Cooper que narra la historia de la caída y la recuperación de una estrella de la música country) no descartó la posibilidad de que los prestigiosos directores Joel y Ethan Coen, quienes escribieron, produjeron y dirigieron la película de 1998, realicen una segunda parte en un futuro cercano.

Jeff Bridges en El Gran Lebowski

En una charla con la revista People, mientras hacía referencia a su asociación con la empresa AstraZeneca para educar a la comunidad inmunodeprimida sobre la protección adicional contra el COVID-19, el artista reflexionó sobre los 25 años que transcurrieron del estreno del clásico de la comedia neo-noir y reveló que está abierto a repetir uno de sus papeles favoritos.

“¡Oh, Dios! Si los hermanos estuvieran involucrados, ciertamente lo haría”, exclamó Bridges en referencia a Joel y Ethan Coen. “Los hermanos son misteriosos y están llenos de sorpresas”, agregó de inmediato, y completó la idea: “No sabes lo que van a hacer, así que como son sorprendentes, no creo que hagan una secuela. Pero por otro lado, si digo que son sorprendentes, tal vez me sorprendan y la hagan” .

El inefable Dude, de El gran Lebowski

El Gran Lebowski sigue las desventuras de Jeffrey “The Dude” Lebowski, un vago y excéntrico viejo hippie al que confunden con un hombre millonario que mantiene una deuda con un acaudalado prestamista y productor de cine porno por llevar el mismo nombre.

Coprotagonizada por John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro y Philip Seymour Hoffman, la película también presenta a Sam Elliot como “The Stranger”, quien actúa como narrador de la película.

Amistoso reencuentro

A principios de este año, Bridges y Elliott se reencontraron en la gala de los Premios SAG 2023, donde Bridges estuvo nominado por su participación en The Old Man como mejor actor en serie dramática y Elliot se llevó el premio como mejor actor en miniserie y/o película hecha para televisión por 1883. En una entrevista con Entertainment Tonight, Elliott aseguró: “Estoy sentado con Jeff en la mesa y no he visto a Jeff en mucho tiempo. Estoy muy feliz de estar con él”.

Jeff Bridges en The Old Man

Por su parte, Bridges habló luego del impacto de El Gran Lebowski en el público, a pesar de que el film tiene más de 20 años: “Las películas son como tus hijos: lo ponen todo en perspectiva”, explicó el padre de Isabelle, Jessica y Haley, los tres hijos que el actor tuvo con su esposa, Susan Geston. “Te hacen saber lo rápido que va, porque antes de que te des cuenta tienes una niña de seis meses, y luego te das la vuelta y tiene 16″, continuó la analogía. “Las películas son un poco así” , concluyó.

“Esa película, estoy muy orgulloso de ser parte de esa película. ¡Una de las buenas!”, agregó la estrella. “Cuando escuchas que Lebowski fue hace 25 años, dices: ‘Vamos, hombre. No puedo creer eso’. Parece que fue hace cinco años, pero ¿25? No puedo creerlo” , cerró, sin poder dejar de compartir su incredulidad sobre el paso del tiempo.

Un regreso fugaz

Los personajes interpretados por Sarah Jessica Parker y Jeff Bridges protagonizarán un comercial de cerveza

A principios del 2019, Bridges volvió a calzarse el traje de The Dude. El actor participó de un anuncio comercial con Sarah Jessica Parker vestida nuevamente como Carrie Bradshaw (su interpretación protagonista de Sex and The City) que se realizó para ser emitido durante la final anual del Super Bowl.

En el comercial de cerveza, Carrie entra a un restaurante y sorprende a los empleados ya que no ordena un trago Cosmopolitan, como es su costumbre, sino una cerveza. Lo mismo sucede con The Dude, quien pide lo mismo en vez de un White Russian. La publicidad forma parte de una campaña para suministrar agua potable en zonas carenciadas, por eso la actriz compartió el video acompañado por la siguiente frase: “Cuando cambiás lo usual, podés hacer mucho bien permitiendo a alguien necesitado acceder al agua limpia”.

