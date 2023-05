En fotos: de Palito a Emanuel, la familia Ortega compartió una salida “de parejas” al teatro

escuchar

Salida familiar para los Ortega y con un motivo más que especial: el estreno en el Centro Cultural 25 de Mayo de Bosque adentro, la obra escrita por la novia de Sebastián Ortega, Carla Moure , y protagonizada por Inés Estévez y Ornella D’Elia.

Siempre sonrientes ante los flashes, se los pudo ver a Palito con Evangelina Salazar, a Emanuel Ortega con Julieta Prandi, y a Sebastián apoyando a Carla en una noche tan importante para su carrera. Además, todos fueron al camarín a felicitar a las actrices y allí también posaron para las cámaras muy relajados.

En cuanto a la obra, ésta pone el foco en dos mujeres, madre e hija (interpretadas por Estévez y D’Elia), que se encuentran en un motorhome en medio de la ruta. La historia se desarrolla a partir de un viaje a Bariloche que realizan y ninguna conoce las verdades ocultas que deberán enfrentar para poder seguir adelante. Según se comunicó, el relato está atravesado “por la crisis climática, adolescencias tardías, problemáticas posmodernas y vaivenes emocionales”.

En diálogo con LA NACION, Estévez aludió a los desafíos de su carrera a los que se le suma Bosque adentro. “Me siento absolutamente cómoda y afirmada cuando actúo”, expresaba la actriz. “Y necesito cada tanto volver, como se regresa al hogar primigenio. Necesito transitar personajes desafiantes y poco convencionales para darme gustos. Amo la actuación, la disfruto enormemente”.

Por otro lado, la actriz también hizo un mea culpa respecto a ciertas decisiones. “He cometido algunas veces el error de sumarme a proyectos que no me colmaban, por falta de sustancia o caos en el desarrollo, pero fuera de eso para mí actuar es un goce incomparable. De todos modos, esos casos en los que no lo disfruté tanto fueron muy pocos. Y efectivamente siento que mi mayor conquista ha sido la diversificación. Nunca me gustó depender de una sola profesión”.

El estreno de Bosque adentro, además, no hizo más que ratificar lo afianzado que está el vínculo entre Emanuel y Julieta Prandi, a quien se los vio inseparables y a puro abrazo. En septiembre de 2020, la modelo blanqueó su romance con el hijo de Palito Ortega. En principio, decidieron no mostrarse juntos, pero con el paso de las semanas empezaron a dedicarse románticos posteos en las redes.

La conductora aludió a su vínculo con el músico asegurando estar muy enamorada. “Él es un poco de paz, es el compañero que necesitaba. Pero no para completarme, sino para compartir”, aclaró. “Más allá de ser un hombre, un caballero, mi amante, mi todo, también es mi mejor amigo”, confesó.

Por su parte, Emanuel confesó que le compuso un tema. “Igual no sé si va a salir, cuándo va a salir, la música es caprichosa, ¿viste? Sale cuando quiere salir y cuando está lista”, reveló el año pasado, a la salida del cumpleaños de su novia.

Al inicio de la relación, cuando los rumores de romance comenzaron a sonar muy fuerte, Ortega blanqueó que hacía un tiempo estaba separado de Ana Paula Dutil, la madre de sus hijos. En ese momento surgieron versiones que sostenían que la familia del músico no aceptaba el noviazgo con Prandi. Fue Julieta Ortega quien había expresado: “Yo a la nueva novia de mi hermano no la conozco. Me encanta que él esté contento. Pero con Anita, cuando vos convivís años de tu vida con alguien, esa gente es familia para siempre”.

Sin embargo, al poco tiempo, Julieta se integró fácilmente a la familia. Bautista, el hijo de Emanuel y Ana Paula, le contó a la revista ¡Hola! que se lleva “muy bien” con Prandi e hizo referencia a todo aquello que heredó de sus papás. “Mamá es muy amable y piensa siempre en los demás, incluso antes que en ella. No siempre estoy de acuerdo con que haga eso, pero también soy un poco así. Es a la que más me parezco. Papá está muy dedicado en su trabajo, y yo también siempre lo fui en el estudio. Nunca me llevé una materia”, declaró el nieto de Palito.

“Mi abuelo es lo más, lo admiro mucho por su historia y por cómo solito se abrió al mundo gracias a su esfuerzo y su trabajo. Es un gran ejemplo. Somos muy cercanos, antes de que naciera Ramsés [su primo de casi 3 años, hijo de Luis Ortega y Mía Flores Pirán] decía que era su preferido. En Miami salíamos a pasear en bicicleta, lo acompañaba a la iglesia y a hacer compras”, recordó el joven.

