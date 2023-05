Benjamín Vicuña reflexionó sobre su ruptura con Pampita Ardohain: “La tragedia nos separó”

escuchar

Durante más de una década, Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña fueron una de las parejas más celebradas y fotografiadas del ambiente. Sin embargo, a fines de 2015, la relación se terminó cuando la modelo lo encontró infraganti en un motorhome junto a la China Suárez, con quien el actor estaba rodando Un hilo rojo. Si bien todas las miradas apuntaron a esa infidelidad como el verdadero motivo de la ruptura, hace unas horas el chileno reveló lo que realmente lo distanció de la madre de sus hijos, Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán.

Según sus dichos, fue la tragedia que vivieron con la muerte de su hija Blanca en 2012 lo que comenzó a resquebrajar la relación. “ En algún momento pude volver a pensar en nuestra separación con Carolina. En algún lado leí que después de la muerte de un hijo, el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor ”, confesó el galán en una entrevista con la revista chilena Velvet.

El casamiento que no fue: Pampita y Vicuña estuvieron juntos poco más de una década Archivo

“ Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos ”, reflexionó mientras daba detalles de cómo vivieron esa pérdida puertas adentro.

El 8 de septiembre del 2012, luego de pasar nueve días internada, Blanca falleció debido una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral, resultado de una enfermedad que contrajo por una bacteria que ingresó a su organismo durante unas vacaciones familiares en Cancún. La pareja, que por ese entonces también tenía a Bautista, atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida y decidió hacer el duelo cada uno a su modo.

Pampita, Benjamín Vicuña y sus hijos Blanca y Bautista durante unas vacaciones familiares en Punta del Este Archivo

Mientras que Pampita prefirió sanar en silencio (casi nunca se refiere al tema), Vicuña suele hacer catarsis recordando a la pequeña el 8 de cada mes con tiernos posteos en sus redes. Algo que lo llevó a escribir un libro con parte de esos poemas dedicados a su “angelito” y que ya se lanzó en Chile y este 4 de mayo será presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo. En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, dice el autor sobre Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido a modo de presentación.

Respecto a cómo surgió esta idea, el chileno contó: “ Nació de una necesidad de expresión y también de poder comunicarme con un público que bancó un momento de mi vida, que todos vamos a atravesar en algún momento de nuestra existencia. Se dio algo muy especial porque en medio de la construcción y del proceso de escritura murió mi padre y eso me conectó aún más con la sensibilidad y con una necesidad de transformar el dolor ”, dijo en una nota con Intrusos.

Tras aclarar que “es un libro que tiene que ver con el amor y la sanación”, Vicuña agregó: “Yo creo que estos diez años sin Blanca pude transformarlos en muchas cosas abstractas, pero también en un libro que va a trascender y que va a acompañar a muchas personas que viven esto”.

El conmovedor homenaje de Pampita y Benjamín Vicuña a Blanca en el día que cumpliría 15 años Instagram

A fines de abril, Pampita le contó al mismo medio chileno cuál fue su reacción al leer esta obra. Tras confesar que se emocionó mucho, mostró su apoyo incondicional a su ex: “ Cuenta con mi apoyo absoluto, porque yo respeto mucho que haya decidido dar ese paso, y si le hace bien y lo encuentra necesario, me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido. Es muy importante para él ”, le confesó a Velvet.

Respecto a cómo fue y sigue siendo su proceso de sanación, la modelo y conductora advirtió: “ Justamente todo lo opuesto. Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo, y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso ”.

