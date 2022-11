Jeff Bridges reveló cómo la boda de su hija lo ayudó a recuperarse, tras el cáncer

escuchar

Cuando en octubre de 2020 el mundo se enteró que Jeff Bridges tenía cáncer linfático, la tristeza y la compasión por el protagonista de El gran Lebowski, Tron, Pescador de ilusiones, Tucker: el hombre y su sueño y tantas otras destacadas películas invadió a muchos. Hoy, ya recuperado, la estrella comenzó a hablar un poco de su camino hacia la sanación.

En una reciente entrevista con The Independent, el actor de 72 años habló de los problemas de salud a los que se enfrentó antes de llevar a su hija, Hayley Roselouise Bridges, al altar durante su casamiento en agosto de 2021.

Antes de la boda de su hija, “ el primer objetivo era cuánto tiempo podía mantenerme de pie ”, dijo durante la charla. Según el ganador del Oscar, en ese momento solo podía estar parado unos 45 segundos, razón por la cual trabajó con un entrenador para aumentar la cantidad de pasos que podía dar y estabilizar su respiración mientras utilizaba la asistencia de oxígeno.

“ Finalmente, un día me dije: ‘Quizá pueda hacerlo’. Y resulta que no solo pude llevarla al altar, sino que pude bailar el vals con ella. Fue estupendo ”, explicó Bridges. La hija del actor, Hayley, se casó con Justin Shane, el amor de toda su vida, en el Parque Kestel de Santa Inez, California.

En su momento, durante una charla con la revista Brides, la joven reveló que su padre dio un discurso de bienvenida que “mencionó un rasgo de Justin que también resalté en mis votos, que es que los niños y los perros lo adoran”, contó. “Creo que esto es un ejemplo de su maravillosa energía”, añadió la recién casada.

En mayo de este año, el actor contó que pasó casi cinco meses en el hospital cuando su salud estaba en su peor momento. “No tenía defensas. Eso es lo que hace la quimioterapia: te despoja de todo tu sistema inmunológico. No tenía nada para combatirlo”, dijo. “Cuando me contagié de Covid, el virus hizo que mi cáncer pareciera nada”, sumó.

Bridges contó que llegó un punto en el que no podía darse vuelta en la cama sin llamar a la enfermera para que le ayudara con el oxígeno. “ Estuve muy cerca de morir. Los médicos me decían: ‘Jeff, tenés que luchar. No estás luchando’. Estaba en modo de rendición. Estaba listo para morir. Estaba bailando con mi mortalidad ”, dijo.

Bridges en The Old Man Prensa Star+

Hace unas semanas, en una charla mano a mano con LA NACION, la estrella relató lo que tuvo que atravesar y cómo la boda de su hija lo ayudó a enfocarse en su recuperación. “La verdad es que no sabía si iba a poder volver al trabajo. En un principio me ponía pequeñas metas a alcanzar. La primera era probar por cuánto tiempo podía mantenerme de pie. Mi primera marca fueron 45 segundos. Después se trataba de intentar superar ese tiempo y empezar a caminar de a poco. Mi objetivo en aquel momento era poder caminar hasta el altar del brazo de mi hija Haley, que estaba preparando su casamiento. Gracias a eso me pude mantener concentrado y mirar hacia adelante, pero lo cierto es que no tenía idea si iba a poder retomar las grabaciones de la serie y a este personaje que me exige tanto”, explicó durante una charla vía zoom en donde promocionaba la nueva temporada de The Old Man, una miniserie que se puede ver en Star+y que le enseñó a Bridges a lidiar con su propia mortalidad en la pantalla antes de tener que hacerlo en la vida real.

Según el actor, una vez cumplidas sus primeras metas llegó el punto de tener que decidir si abandonaba el proyecto definitivamente o intentaba entrenar para las intensas escenas de pelea que protagoniza su personaje en casi todos los episodios.

“Decidí hacer la prueba y resultó que sí podía construir la parte física de Dan, pero también me preocupaban otros aspectos del trabajo. Tenía dudas de si mi memoria iba a estar lista para aprender y recordar todas mis líneas de diálogo. Como le sucede a mi personaje, que está atento a las señales de la pérdida de memoria porque su esposa padeció de Alzheimer, yo también me di cuenta de que, no sé si por consecuencia del Covid o por mi edad, pero ya me cuesta recordar algunos nombres y algunas veces pierdo el hilo del pensamiento. Definitivamente eso es algo que él y yo tenemos en común”, confesó.

