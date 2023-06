El representante de Jamie Foxx se refirió a las versiones que vinculaban a la vacuna contra el Covid con la internación del actor

escuchar

La internación de Jamie Foxx por razones que todavía se desconocen generó una catarata de especulaciones, ya que el círculo íntimo del actor prefirió resguardar los motivos que lo condujeron a una hospitalización a mediados de abril.

Sin embargo, en las últimas horas, el representante del ganador del Oscar, por lo que se cree un pedido del actor, salió a desmentir una de las tantas versiones vertidas: que un efecto secundario de la vacuna contra el Covid-19 había ocasionado su internación .

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Black in Action

De acuerdo a lo informado por el portal The Daily Mail, el columnista de espectáculos A.J. Benza había asegurado en el podcast Ask Dr. Drew que Foxx había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral como consecuencia de la vacuna contra el coronavirus. El manager tomó la palabra y, en diálogo con NBC News, se mostró desconcertado por tal afirmación y añadió que la información era “totalmente falsa”. En cuanto a qué causó la hospitalización, el representante de Foxx se mantiene alineado con el pedido de la familia de no comunicar datos tan privados, por lo que no hizo referencia a qué causó el episodio de salud.

La preocupante internación y el hermetismo posterior

Jamie Foxx en el rodaje de Back in Action antes de ser internado de urgencia Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

La hija de Foxx, Corinne, fue la encargada de hablar con la prensa sobre el estado de salud de su padre. El 12 de abril, la joven reveló que su padre había sufrido un problema de salud no especificado en la ciudad de Atlanta mientras se encontraba en pleno rodaje de la película Back in Action, producida por Netflix.

De acuerdo al portal TMZ, Foxx fue trasladado a un hospital apenas se produjo el episodio de salud que hasta el día de hoy no tiene una explicación oficial. “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y de gran cuidado, ya está en camino a la recuperación . Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante todo este tiempo”, había declarado Corinne dos meses atrás.

A comienzos de mayo, el actor reapareció en sus redes sociales para sorpresa de sus seguidores. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. En simultáneo, Foxx agradeció a través de sus Stories al conductor y rapero Nick Cannon por reemplazarlo al frente del programa de TV de juegos interactivos Beat Shazam, que Foxx lanzó en 2017 como presentador y productor ejecutivo.

El colapso en pleno rodaje

Jamie Foxx y una producción convulsionada

Antes de la internación de Foxx, la película Back in Action, promocionada como el regreso a la actuación de su coprotagonista, Cameron Diaz, había despertado la atención de los medios luego de que trascendiera que la actriz planeaba retirarse definitivamente después del caótico rodaje. De acuerdo a la información obtenida por The Daily Mail, Diaz había expresado su frustración por la convulsionada filmación, pero también había aclarado que tenía una excelente relación con Foxx, quien la motivó a retomar su profesión.

Cameron Diaz estaba alejada de Hollywood hasta que le llegó la propuesta de Netflix Splash News/The Grosby Group

En medio de las crisis acontecidas en el set, el actor sufrió un “colapso” en el rodaje de una secuencia en el Reino Unido, lo que provocó el despido de varias personas: un productor ejecutivo del proyecto, dos directores y otros miembros del equipo.

El diario The Sun informó que el despido de uno de los trabajadores estuvo vinculado a una aparente estafa por valor de unas 33.000 libras al actor, relacionada a la venta de un reloj Rolex. Además, se dio a conocer que la producción de la película se suspendió después de que se descubriera una bomba sin explotar de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en el set, en Londres, justo antes de que se filmaran dos escenas de acción clave para la trama escrita por Brendan O’Brien.

Cameron Diaz reveló que volvió a la actuación por que le emocionaba trabajar con Foxx Reuters

La suma de imprevistos generó un arrepentimiento de Diaz de haber vuelto al ruedo como actriz. “Las jornadas laborales consecutivas de 10 horas han sido muy importantes para ella y odia estar lejos de Raddix. Cameron ama ser mamá más que nada en el mundo” , señaló un allegado a la protagonista de Loco por Mary. “Aunque pudo ver a su familia mientras filmaba la película, simplemente no es lo mismo”, añadió la fuente.

La actriz estaba abocada a su familia y a su veta de empresaria. “Me siento completa”, manifestaba cuando estaba alejada del cine. “Encontré a mi marido (Benji Madden), comenzamos a formar una familia; todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No se trataba solo de no tener tiempo, sino tampoco el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, había explicado en una charla con Kevin Hart sobre su retiro.

Cameron Diaz y su esposo Benji Madden en una salida con su hija Raddix en el centro de Manhattan Backgrid/The Grosby Group

A pesar de mostrarse muy tajante, el proyecto del director Seth Gordon había captado su atención. “Jamie Foxx, sólo vos podías hacerme volver a la acción. No puedo esperar, va a ser genial”, escribía Cameron en su cuenta de Instagram al comienzo de lo que sería un caótico rodaje.

LA NACION