El sentido homenaje de Jennifer Aniston a un camarógrafo de The Morning Show que murió en un trágico accidente

Jennifer Aniston le rindió homenaje al asistente de cámara de The Morning Show, de 39 años, que murió en un accidente de moto. “Una de las luces brillantes en nuestro set de @themorningshow”, escribió la actriz sobre Erik Gunnar Mortensen quien perdió la vida el 4 de julio pasado, día en que se festeja la Independencia de los Estados Unidos.

El accidente, que está siendo investigado, ocurrió a las 18:40, en un tramo de la autopista del sur de California. No hubo otros vehículos involucrados. Mortensen fue transportado a The Hemet Global Medical Center, donde murió aproximadamente una hora después, según un comunicado de la oficina forense del condado de Riverside. Aniston, de 53 años, quiso despedir de forma cariñosa al camarógrafo con una publicación en sus historias de Instagram. Además de las palabras, la intérprete compartió fotos de Mortensen junto a su esposa Keely y su hijo de 2 años, Lars.

“La semana pasada perdimos repentina y trágicamente a Gunnar Mortensen. Una de las luces brillantes en nuestro set de @themorningshow. Como asistente de cámara, era tan hábil y dedicado a su trabajo”, escribió la actriz. Y agregó: “Te vamos a extrañar, Gunnar”.

Jennifer Aniston recuerda a Gunnar Mortensen en su cuenta de Instagram @jenniferaniston

La ganadora del Globo de Oro también incluyó un enlace a una página de GoFundMe iniciada por su sindicato ICG Local 600 para ayudar a la familia de Mortensen “durante este momento difícil”. Ya recaudaron más de 115.000 dólares. “Local 600 lamenta el fallecimiento de Gunnar Mortensen, un asistente de cámara que murió el lunes 4 de julio a causa de las lesiones sufridas en un accidente de moto”, escribió el sindicato en un comunicado. “A Gunnar le sobreviven su esposa, Keely, y su hijo de 2 años, Lars. En memoria de Gunnar, Local 600 ha creado esta página de GoFundMe para ayudar a recaudar fondos para su familia en este momento difícil. Te animamos a que dones si podés”, suma el texto.

Mortensen fue miembro de Local 600 durante 13 años y formó parte de la Junta Ejecutiva Nacional del Sindicato Internacional de Directores de Fotografía desde 2013, así como copresidente del Comité de Participación Activa desde 2017, según Variety. También dio talleres de cámara y organizó el Día Anual de Campo del Asistente de Cámara. Nacido el 10 de noviembre de 1982 en Greensburg, Pensilvania, Mortensen descubrió su amor por el cine cuando vio pasar un camión con cámaras en medio del rodaje de la comedia Ladybugs, de 1992.

Comenzó su carrera filmando comerciales de autos en Denver, Colorado, antes de mudarse a Los Ángeles, donde acumuló 81 créditos desde 2007, incluidos programas como The Real World, 90210, Sons of Anarchy y Transparent, también trabajó en películas como Jack and Jill, Cooties, Todo el dinero del mundo, Hubie Halloween y Yes Day.

Sobre The Morning Show

The Morning Show estrenó su primera temporada en Apple TV+ en 2019, tomando como punto de partida el libro de Brian Stelter, Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, que el showrunner Jay Carson, apuntalado por un gran equipo de guionistas, adaptó en 10 episodios que narrativamente se movían como un péndulo. Por un lado, estaba la relación tirante entre la experimentada conductora Alex Levy (Jennifer Aniston, ganadora del SAG y nominada al Emmy por su brillante interpretación) y la recién llegada, la outsider de discurso progresista Bradley Jackson (Reese Witherspoon).

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon en “The Morning Show” Karen Ballard

Por el otro, se mostraba el impacto de la “bomba” que caía sobre la producción del programa cuando el coequiper de Alex, Mitch Kessler (Steve Carell), era acusado de abuso y acoso sexual, lo cual conducía a la cadena a removerlo de su puesto y a poner a Bradley en su lugar. The Morning Show supo transitar los pormenores del movimiento Me Too con bienvenidos matices, entre ellos, cómo operan las altas esferas de una empresa -en este caso, una cadena televisiva- para ignorar el vox populi y facilitar así la reincidencia de los abusos de poder.

En la segunda temporada, The Morning Show, que se estrenó en septiembre de 2021, retomó la acción desde el instante mismo en que Bradley y Alex le hablan a los Estados Unidos arriesgando sus respectivas carreras para proteger a potenciales víctimas de abuso y acoso en el ámbito laboral.