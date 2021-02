El sobrino de Maradona: “El último tiempo te decía que no quería ser Maradona”

En el programa Vino por vos, el conductor Tomás Dente le realizó una extensa entrevista a Johnny Espósito, el sobrino de Diego Maradona. A lo largo de la charla, el invitado habló de su vida junto al ídolo, y contó cómo vivió la última noche antes de la muerte de Maradona.

Al momento de presentarlo, Dente remarcó que Johnny siempre fue alguien de muy bajo perfil, y destacó que esa era su primera nota en televisión. Durante la charla, Espósito se mostró muy emocionado, y no pudo evitar quebrarse cuando vio una foto de él junto a Don Diego. Sobre el padre de Maradona, él expresó: “La parte humilde que tengo se la debo a él. Fue muy fuerte la pérdida de mi abuelo, él era algo especial”.

Más adelante, confesó que le resultaba imposible no recordar a su tío, y reveló un aspecto poco conocido de Maradona: “No era de mostrar dolor, no le gustaba que llores. Yo cada vez que miraba una imagen estando con él y me ponía a llorar, me iba y después volvía”.

Por otra parte, Johnny se refirió al festejo por los sesenta años del astro, y comentó que no lo vio bien: “No me gustó mucho el último cumpleaños, porque no lo disfrutó como lo tenía que disfrutar”. En referencia a los días previos a su muerte, confesó que prefiere no recordarlos: “El último tiempo te decía que no quería ser Maradona, quería ser Diego por un rato”. La fama no era fácil para él, y explicó que el jugador contaba que de poder hacer algo, le gustaría “ir al supermercado”.

Con respecto al último día de Diego con vida, Johnny contó: “Me queda el recuerdo de cuando lo despido, que se va a dormir. Ya no se dejaba ayudar. No sé por qué no la peleó como la peleó siempre (...). Él me decía: “Ya viví sesenta años, no quiero seguir así”. Si yo sabía que era su último día, me acostaba y me quedaba a dormir con él”.

En el último tramo de la charla, Johnny contó que vivía en la misma casa que Diego, y que a la mañana siguiente cuando entró en el cuarto, “ya estaba sin vida. Yo pienso que no sufrió”. Por último, visiblemente emocionado y mirando a la cámara, concluyó: “Diego era el tío. La persona a la que le debo todo”. Hablándole directamente a Diego, dijo: “Siempre te voy a estar recordando”.

LA NACION