Juicio por la muerte de Maradona: todo lo que hay que saber sobre el nuevo debate oral en los tribunales de San Isidro

Este martes comenzó el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, a más de un año de su suspensión en el marco del escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, las partes finalmente acordaron que declararán 92 personas. Entre ellos figuran familiares, personas cercanas al exfutbolista, profesionales médicos y efectivos policiales.

La jueza Julieta Makintach. TOMAS CUESTA - AFP

El escándalo Makintach

Todo lo actuado anteriormente en el juicio quedó sin efecto tras la nulidad del dictamen previo, ocurrido luego de que fuera descubierta la participación de Makintach en la producción de un documental sin consentimiento de las partes que pretendía contar las alternativas del debate donde se debía decidir si hubo responsabilidades penales en la muerte del exfutbolista.

El proyecto audiovisual que según las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal se iba a llamar Justicia Divina, hizo que el primer juicio fuera declarado nulo por los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los dos colegas de Makintach que integraban el TOC N°3 de San Isidro y se tuvo que sortear un nuevo tribunal.

Los acusados

El nuevo proceso tendrá como imputados a siete integrantes del equipo médico que atendió a Maradona en sus últimos días: Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, además de otros profesionales que participaron del tratamiento. Todos enfrentan cargos por “homicidio simple con dolo eventual”, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Entre los acusados también se encuentran, como informó LA NACION, el enfermero Ricardo Almirón, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el coordinador de enfermeros Mariano Perroni.

La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”, y que los imputados “ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar en torno a su función”.

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien sirvió como médico de cabecera de Maradona. Natacha Pisarenko - AP

La muerte de Maradona

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, semanas después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica por un hematoma subdural. El exjugador había sido internado el 2 de noviembre en una clínica de La Plata con un cuadro de anemia y deshidratación, y al día siguiente fue trasladado a la Clínica Olivos, donde fue operado. Tras recibir el alta el 11 de ese mes, se instaló en una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde continuó bajo supervisión médica domiciliaria.

Según la hipótesis acusatoria, las condiciones de atención durante ese período no fueron las adecuadas y derivaron en un deterioro que culminó con su muerte. El proceso judicial que se inicia este martes deberá determinar si existieron responsabilidades penales en ese contexto y si los profesionales imputados incurrieron en las conductas que describe la acusación.