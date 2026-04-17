Leopoldo Luque, neurocirujano, en el juicio por la muerte de Maradona: “Reanimaron a un cadáver”

En el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro y lanzó una frase que marcó su exposición: “Reanimaron a un cadáver”.

El médico, imputado por homicidio simple con dolo eventual, fue el primero de los siete acusados en prestar declaración y sostuvo desde el inicio su inocencia. “Soy inocente, lamento mucho su muerte”, afirmó.

La declaracion de Leopoldo Luque, medico personal de Diego Maradona

Polémica por la reanimación

Uno de los puntos más fuertes de su testimonio estuvo vinculado a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas el día del fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

“Estuvo reanimado al menos una hora. Lo reanimaron, pararon un segundo porque había fallecido, y lo vuelven a reanimar por pedido de la familia. Reanimaron a un cadáver”, sostuvo.

Según explicó, esas maniobras podrían haber provocado algunos de los signos físicos mencionados por testigos en el primer juicio, como la hinchazón abdominal.

Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque TOMAS CUESTA - AFP

Cuestionamientos a la causa de muerte

Durante su exposición, Luque también buscó refutar las conclusiones de la autopsia y de la junta médica que intervino en la causa.

“Estoy completamente seguro que no existió la agonía”, afirmó, en contraposición con el informe pericial que sostuvo que Maradona atravesó un período agónico prolongado sin el control adecuado.

En esa línea, argumentó que la muerte se produjo en el contexto de una insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada, que se habría agravado por falta de tratamiento. “No vengo a decir lo que me parece, vengo a decir lo que está escrito”, señaló, al exhibir documentación médica y estudios científicos.

Leopoldo Luque y su abogado Ricardo Pristupluk

Su rol en la internación domiciliaria

El neurocirujano también se refirió a la internación domiciliaria de Maradona en el barrio privado San Andrés, en Tigre, donde el exfutbolista pasó sus últimos días tras ser operado de un hematoma subdural.

“Nunca hablé con ningún enfermero sobre la internación domiciliaria. No estaba a cargo de la internación”, aseguró. Sin embargo, durante la audiencia se reprodujeron mensajes de WhatsApp que, según la acusación, lo vinculan con decisiones sobre ese proceso. Tras la lectura de esos chats, Luque volvió a declarar para dar su versión sobre cada uno.

El médico Leopoldo Luque y Diego Maradona LA NACION

Relación con Maradona y momentos de tensión

En un tramo más personal de su testimonio, el médico recordó su vínculo con el exfutbolista y se mostró emocionado. “Yo lo amaba, era mi ídolo, era mi amigo”, expresó.

También relató tensiones durante el tratamiento, como el momento en que —según dijo— no le permitieron intervenir quirúrgicamente en una instancia clave. “El único momento que podía intervenir con mis conocimientos no me lo permitieron”, cerró.