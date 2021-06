El sorprendente cambio físico de Mariano Martínez

“Tu cuerpo puede aguantar casi todo, es tu mente a la que tenés que convencer”. Con esta frase, Mariano Martínez lanzó a través de las redes sociales un mensaje para hablar del cuidado físico. Junto a una doble imagen de sí mismo con el torso desnudo, que incluye una fotografía suya tomada hace un tiempo atrás y otra actual, el actor realizó un posteo con el que quiso enseñar la transformación escultural que experimentó en la última temporada.

Visiblemente tonificado a raíz de la práctica intensiva de ejercicios, el ex Casi Ángeles escribió orgulloso: “Ayer y hoy”, para mostrar los cambios. A lo largo de esta madrugada, el actor reforzó el mensaje compartiendo en sus historias de Instagram una serie de videos en los que se lo puede ver cabeza abajo haciendo flexiones con gran agilidad, trabajando brazos o ejercitando piernas mientras su mascota lo interrumpe con gracia en algunas de las escenas en el espacio de lo que parece ser su gimnasio personal.

El actor compartió una serie de posteos en los que se muestra realizando distintas rutinas de ejercicio

El actor también especificó en otra de las imágenes el tiempo que dedica a cada ejercicio, dando específicos detalles de las rutinas destinadas a trabajar las distintas partes del cuerpo.

No es la primera vez que Martiano Martínez comparte con sus seguidores aspectos vinculados a su salud o a los cuidados personales. Meses atrás, el intérprete sorprendía revelando una intimidad, tras confesarse un gran fanático de los libros aunque reconociendo que padece de algunas dificultades para la lectura. Así, por primera vez, Martínez habló en Instagram sobre su dislexia, una razón por la que, a veces, tiene faltas de ortografía al escribir: “Hago este paréntesis para contarles que sí, me gusta leer, me gusta mucho, y así y todo, tengo errores de ortografía también porque tengo dislexia declarada, que no es un tema, sino una dificultad para ciertas cosas”.

