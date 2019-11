El fuerte cruce entre Anamá Ferreira y Úrsula Vargués, en Twitter

Úrusula Vargues y Anamá Ferreira mantuvieron un tenso ida y vuelta en las redes, al que luego se sumó Ángel De Brito Fuente: Archivo

Un cruce de opiniones políticas entre Anamá Ferreira y Úrsula Vargues en Twitter terminó en un escándalo que sumó a la discusión a Ángel De Brito y dejó a los usuarios de la red social discutiendo acerca de quién tenía la razón.

Todo comenzó cuando la periodista, celebrando el triunfo de Alberto Fernández, escribió en la red social "Después del 10 de diciembre habrá libertad". Inmediatamente la exmodelo, quien apoya a Mauricio Macri, preguntó con ironía: "¿Estas presa? No sabía".

Poco contenta con esto, Vargues decidió no quedarse callada. "Cuando hables bien el español te respondo", increpó despertando la furia de Anamá. "Qué raro, sos racistas con los extranjeros que vivimos aquí hace más de 40 años, pensé que no discriminabas. Hablo como puedo y no hago mal a nadie, pensé que estabas privada de la libertad. ¡Viste cómo sale lo racista!", resaltó. "Esta expresión es lo más racista que he visto, ¡viniendo de vos que sos nacional y popular! Soy Latinoamérica, ¿te gusta? O me hago europea", agregó Ferreira

"Volvé a Brasil y contanos, ¿dale?", volvió a responder Vargues, sin intención de frenar el enfrentamiento, en alusión a la gestión de Jair Bolsonaro en el vecino país. Este mensaje provocó aún más enojo en la exmodelo. "¿Qué? No, mi amor, no me voy nunca, estoy a gusto", escribió pidiendo la intervención del INADI.

Queeee? Vos sos como el camarón tiene mierda en la cabeza .no mi amorrrr no me voy nuncaaaa estoy a gusto https://t.co/arnDGO1emB&- Anama Ferreira [R] (@AnamaFerreira) November 17, 2019

Molesta con los dichos de la panelista, Ferreira decidió pedirle a sus seguidores que la defiendan. "Chicos , Úrsula Vargues dice para que me vuelva a Brasil, pobre. ¿Dónde están mis amigos del Twitter para responderle? ¡Vamos a contestarle!", arengó.

"La ignorante traía una bolsa de trolls. Mala mía. Era obvia", escribió furiosa Vargues, quien mantuvo su postura de pedirle a Ferreira que vuelva a Brasil. "Anamá, ¡volvé a tu pueblo!", escribió junto a un insulto.

A la discusión también se sumó Ángel de Brito. El periodista respaldó a Anamá, y la panelista tampoco se quedó callada. "Ángel de Brito sos todo lo que está mal", sentenció. "Tenés mucho odio. ¡Ojalá puedas encontrar un poco de paz!", agregó y sumó mensajes cortos como "No te quiere nadie" y "No discuto con Ángel de Bruto".

Esta no es la primera vez que Úrsula tiene un problema en redes sociales por discriminación. "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de m... para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. 'Me dijo judío. ¡Qué horror!' ¡Jajaja!", dijo entre otras cosas, refiriéndose a la reacción de Diego Leuco cuando, en plena ceremonia de los Martín Fierro a la Radio 2017, escuchó cómo insultaban a su padre desde una mesa .

Sus palabras fueron condenadas por muchos de sus seguidores y por algunos de sus compañeros de trabajo. Incluso Fabián Doman, conductor de Nosotros a la mañana, llegó a pedir el despido de la panelista.