El tierno gesto de Wanda Nara antes de la cirugía programada a la que se sometió su hijo Valentino

No están siendo días fáciles para Wanda Nara. Desde que blanqueó su romance con L-Gante, la batalla judicial y mediática con Mauro Icardi se acrecentó. Denuncias por violencia de género, filtración de conversaciones y videos íntimos y suspensión de viajes laborales la han mantenido en el centro de atención durante las últimas horas. Sin embargo, esta mañana la conductora de Bake Off se mostró más sensible de lo habitual al subir unos posteos desde una clínica porteña junto a su hijo mayor, Valentino. ¿Qué pasó? El adolescente, que juega en las inferiores de River Plate, se sometió a una operación de nariz y su mamá compartió su preocupación en las redes sociales.

Esta mañana, alrededor de las 9, Valentino Lopez ingresó al Sanatorio Otamendi para someterse a una cirugía programada. Apenas media hora después y desde la habitación, Wanda Nara subió su primera historia del día. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió junto a una imagen donde se lo ve al quinceañero ya cambiado para la intervención mientras ella le sostiene su mano.

El hijo mayor de Wanda Nara fue operado de la nariz @wanda_nara

La segunda historia fue tres horas después rumbo al quirófano. Con el hijo de Maxi López en silla de ruedas y un camillero de fondo, la empresaria quiso retratar el momento previo mientras esperaban el ascensor. Su look con cofia y ambo verde dejó entrever que acompañaría en todo momento al menor, incluso durante la intervención.

Wanda Nara con Valentino, a punto de entrar al quirófano @wanda_nara

El tercer posteo llegó una hora después aunque, a juzgar por la imagen, data de un momento previo a la operación. En ella, la novia de L-Gante está acostada junto al futbolista mientras éste la abraza dormido. Un emoji de corazón y otro de fuerza fueron el único comentario de la modelo, que por supuesto etiquetó al menor.

Wanda Nara se mostró preocupada por la salud de su hijo mayor @wanda_nara

Si bien era una intervención programada (de hecho Nara se encargó de contarle a varios periodistas sobre este tema), la empresaria no pudo evitar mostrarse compungida al ver a su hijo entrar a quirófano. Un sentimiento que viró a tranquilidad cuando alrededor de las 4 de la tarde y con una selfie desde el lujoso baño de la habitación le agradeció a su prepaga y a todo el personal del sanatorio de Barrio Norte, dando cuenta que la operación había finalizado.

Wanda Nara le agradeció al equipo médico que atendió a su hijo @wanda_nara

Mientras que algunos asocian esta cirugía programada con la decisión de bajarse de un importante viaje de trabajo a Tailandia, otros aseguran que Nara ya estaba al tanto de esta intervención cuando aceptó la propuesta de representar a la marca de joyas y que la suspensión tuvo que ver con su escandalosa separación de Mauro Icardi, quien estaría peleando por la custodia de sus hijas Francesca e Isabella. “Por motivos personales de público conocimiento tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, escribió días atrás para comunicar la noticia.

En medio de su escandalosa separación, Wanda Nara anunció que no iría a un viaje de trabajo que tenía pautado (Foto: Instagram @wanda_nara)

Sin embargo, Wanda cambió el paradisíaco destino en el sudeste asiático por Uruguay. Es que, cuando tenía que estar volando junto a su hermana Zaira Nara, Carolina “Pampita” Ardohain, Julieta Poggio y Stephanie Demner (las otras embajadoras de la marca), la mediática se estaba tomando un barco para acompañar a su novio a dar un show en Punta del Este. La cercanía de este lugar hizo que la modelo pueda estar hoy acompañando a su hijo en un momento tan importante.

LA NACION

Temas Wanda Nara