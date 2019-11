El tierno video de Sofía Jujuy Jiménez para Martín del Potro: "Me parte el alma que sufras de dolor"

Fue en agosto pasado cuando Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro blanquearon su relación, y desde entonces se muestran amorosos y compañeros en las redes sociales. Este fin de semana, la modelo, junto con un tierno mensaje, subió un video a Instagram en el que resume la rehabilitación por la que pasó el tenista en los últimos meses, tras fracturarse su rodilla derecha.

"Porque me parte el alma verte sufrir por tu dolor de rodilla y sentirte triste por la gente. Porque soy testigo de la garra y la fuerza que le metés todos los días (...). Porque aunque a veces parezca que venís de otro planeta, sos un ser humano que tiene el mismo derecho que el resto en no poder cumplir con las expectativas de todo el mundo. Así que ¡vamos arriba, bebu! ¡Te amo!", fueron algunas de las palabras que Jujuy le dedicó al deportista tandilense.

Recordemos que Del Potro el viernes comunicó que no jugará con Roger Federer la exhibición prevista para este miércoles en el estadio Parque Roca de Buenos Aires, por lo que será reemplazado por el alemán Alexander Zverev.

"A pesar de venir entrenando fuerte todos estos días, en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para semejante partido de alto nivel contra el mejor de la historia. No estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr", había explicado Del Potro desde un video que difundió en sus redes sociales.

"Ustedes se merecen un partido de muy buen nivel, de alta calidad, y no puedo moverme libremente, me cuesta correr. Por eso, por respeto a todo el esfuerzo que hicieron para estar, creo que lo mejor es correrme y dejarle mi espacio a Zverev, que sin dudas va a hacer un gran partido contra Federer y van a estar contentos de verlos a ellos dos jugando un tenis de alto nivel como corresponde", concluía Del Potro.

