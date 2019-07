La modelo y el tenista están viviendo unos días de ensueño en suelo patagónico Crédito: Instagram

Y finalmente, llegó la confirmación. Con un video que incluye un apasionado beso, Sofía "Jujuy" Jiménez retrató el buen momento que está atravesando junto a su flamante novio, el tenista Juan Martín Del Potro .

Los tortolitos están hospedados en el clásico hotel Llao Llao de Bariloche, y a pesar de que la idea era disfrutar de la temporada de sky, a juzgar por los videos y fotos que subieron a sus cuentas de Instagram, pasan gran parte del tiempo haciendo uso de las instalaciones del hotel.

Mientras que el tenista compartió imágenes en las que puede vérselo disfrutar a pleno de la piscina y del paisaje montañoso, ella, tal vez por descuido, terminó confirmando el romance con un curioso clip que subió a sus historias de Instagram.

Allí, puede verse, también, el paradisíaco paisaje patagónico desde un ascensor que, además, los muestra a ellos reflejados dándose un beso. Todo, especialmente musicalizado con la canción "Beso en la nariz", de Adrián Berra.

"Jujuy" y Del Potro comenzaron a salir hace varios meses pero hasta el momento habían decidido mantener bajo perfil. De hecho, durante el primer tiempo negaron su relación, hasta que en medio de un partido, una cámara captó a Jiménez viendo el Masters de Roma en la tribuna. "Ahí estuve bancando a morir, era yo, es cierto, todo buena onda. Con Juan desde que nos conocimos hubo buena onda siempre, pero bueno en el verano yo me fui a hacer temporada a Carlos Paz y él estuvo con sus viajes. Ahora me invitó y fui, estuvo muy bueno. Es increíble cómo la gente de todo el mundo lo quiere, lo alienta, es un groso, muy capo", explicó la modelo, en aquel momento.

Al regresar al país, él también fue consultado sobre su relación con "Jujuy" y, si ya no negó que existiera un vínculo entre ellos, se negó a calificarlo: "Sofía me fue a ver a Roma, y me trajo suerte. Todo bien".

En esa tesitura se mantuvieron hasta este sábado: lejos del alcance de las cámaras, los medios y las redes sociales. Sin embargo, el círculo íntimo del deportista está al tanto de la importancia que "Jujuy" tiene hoy por hoy en su vida. Del Potro, que se quebró la rótula en el torneo de Queen's, el 19 de junio, todavía no anunció si piensa volver al tenis. Por lo pronto, luego de haberse sometido a varias sesiones de kinesiología para favorecer su recuperación, entendió que era un buen momento para disfrutar de una merecida escapada romántica a la nieve.