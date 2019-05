Jujuy Jiménez no quiere ponerle etiquetas a su relación con el tenista

Mientras Juan Martín del Potro se enfrentaba a Novak Djokovic en el Master 1000 de Roma, este fin de semana, todas las miradas estuvieron puestas sobre Sofía "Jujuy " Jiménez . Es que luego de tantas semanas de rumores, su presencia en Italia vino a confirmar lo que desde hace un tiempo es un rumor: que entre el tenista y la modelo hay amor.

Recién llegada al país, la modelo charló con Los ángeles de la Mañana. "Ahí estuve bancando a morir, era yo, es cierto, todo buena onda. Con Juan desde que nos conocimos hubo buena onda siempre, pero bueno en el verano yo me fui a hacer temporada a Carlos Paz y él estuvo con sus viajes. Ahora me invitó y fui, estuvo muy bueno. Es increíble cómo la gente de todo el mundo lo quiere, lo alienta, es un groso, muy capo", contó.

"La verdad, estamos ahí tratando de ver qué onda, conociéndonos, fui a un viaje, acompañé, disfruté de verlo romperla en la cancha pero no sé qué pasará. Me vieron y ya está, a pasarlo bien", asumió sin poder ocultar lo evidente. "Se nota que es buena gente, súper generoso, nos estamos conociendo, vamos viendo de a poco, no sé por qué se necesita ponerle un nombre a todo. Me invitó y fui", disparó la morocha que está ensayando junto a José María Muscari, Sex, viví tu experiencia, una obra erótica para mayores de 18 años que se estrenará el 7 de junio.