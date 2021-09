El video de Alberto Cormillot cambiando los pañales a su bebé y el veredicto de Estefanía Pasquini

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini dieron la bienvenida al mundo, el pasado viernes, al primer hijo de la pareja, Emilio. Desde el día del nacimiento del pequeño, el médico especialista en nutrición compartió su felicidad a través de las redes sociales enseñando tiernas instantáneas del recién nacido. En una nueva publicación, la mamá del bebé también mostró cómo se las arregla el papá de la criatura a la hora de cambiar pañales.

En lo que parece ser su debut en esta tarea, se ve al médico concentrado ajustando las tiras adhesivas del pañal mientras sujeta a Emilio de sus piernas, como se lo ve en un video que su pareja subió a las historias de Instagram.

“Del 0 al 10, ¿cómo lo pusiste al pañal?”, pregunta Estefanía a su esposo mientras lo enfoca con la cámara. “Pésimo”, responde rotundo el nutricionista. “Horrible, ¿no?”, insiste la mamá del pequeño, ante lo cual el papá reafirma: “Nunca va a haber tanta caca desparramada por una cuna como después de este pañalito”.

“Sí, es horroroso lo que hiciste, realmente”, expresa con desaprobación Pasquini, aunque sin perder el humor y agrega: “Además creo que ese pañal es para un nene de cinco años... Pero, bueno, volvamos a intentarlo”, dijo esperanzada su mujer 48 años menor.

Alberto Cormillot le cambió los pañales a su bebé

Emilio Cormillot, el tercer hijo del médico, nació el pasado viernes en un parto que se adelantó, ya que la cesárea estaba programada para el martes 21 de septiembre. En ese momento, el nutricionista confesó que los tomó por sorpresa, aunque todo salió bien igual. “Estefi empezó a sentir dolor y le dije: ‘Bueno, vamos así te quedás más tranquila’. Pero vinimos sin nada porque creímos que era una falsa alarma y empezó el trabajo de parto acá [en referencia a la clínica]. Mientras le estaban haciendo el monitoreo empezó a tener más contracciones y le hicieron una cesárea. Nació bien, con 3.300 kilos y ahora debe estar como en 4 kilos con la cantidad de leche que está tomando. Se prendió enseguida, toma mucha teta. Estefi está muy emocionada. No lo quiere dejar en la cuna, lo tiene todo el tiempo con ella”, decía horas después de la llegada al mundo del pequeño.

Con 3.300 kilos, Emilio Cormillot nació el pasado viernes en el sanatorio Mater Dei

Sobre el nombre elegido para la criatura, Cormillot explicó: “Emilio surgió casualmente, no estaba programado porque solo teníamos pensado el nombre de mujer. Después en una charla surgió, es el nombre de mi abuelo”, señaló emocionado.

Cormillot y su esposa abandonaron ayer el Instituto Médico Mater Dei, donde nació el bebé. Al salir del sanatorio, la pareja posó para los flashes con una alegría notoria y presentó al pequeño.

Los papás, contentos con la llegada del nuevo integrante de la familia Gerardo Viercovich

Cormillot, de 83 años, que es también papá de Adrián, de 47, y de René, de 55, se casó con Pasquini, 48 años menor que él, el 8 de diciembre de 2019, y en marzo de este año confirmaron que iban a convertirse en padres aunque el camino para que ese deseo se cumpliera no fue nada fácil. “Primero, todo el viento en contra cuando me decían que era imposible y una vez que pasó tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada”, contaba Estefanía en un posteo a un mes de convertirse en mamá. Según su relato, Cormillot tuvo que esperar afuera del hospital cada vez que acudía de emergencia a las guardias.

Emilio Cormillot, en brazos de su bisabuela

“No hay día que no me despierte agradeciendo el marido que me tocó y este embarazo que por fin llegó y que esta vez lo pude sostener, hay que estar muy fuerte emocionalmente con uno y con la pareja para atravesarlo. Fueron meses difíciles donde no quería ni moverme por miedo, con mucha medicación, pero de a poco todo fue mejorando y las alegrías que llegan te hacen olvidar cualquier sufrimiento”, afirmaba la flamante mamá antes del nacimiento de Emilio.

En diálogo con LA NACION, el nutricionista también hablaba tiempo atrás sobre lo que significa para él ser padre a su edad y revelaba cómo fue el proceso del embarazo. “Nunca me imaginé siendo padre. No es que un día me levanté y dije: ‘Qué ganas de ser padre’. No, tenía ganas de estar con Estefi y de armar una vida y una familia con ella. No tuve el deseo así aislado sino que tuvo que ver con ella. Es un proyecto de armado de una familia con la persona que yo amo, que es joven, para que pueda tener un hijo. Me alegro por la alegría que tiene ella. Yo no cedí, ella no me lo pidió, salió de mí”, expresó.