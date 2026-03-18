Alberto Cormillot reveló su método de seducción y sorprendió a todos: “Mi carta principal”

A sus 87 años, Alberto Cormillot sigue dando que hablar por su energía, las múltiples actividades que realiza y sus consejos sobre longevidad saludable. Sin embargo, esta vez llamó la atención por un motivo distinto: en Cuestión de peso (eltrece), sorprendió al dar a conocer cuál era su método de seducción más efectivo, una revelación que tomó desprevenido a Mario Massaccesi y desató risas y comentarios en el estudio.

El divertido momento se dio en el medio del programa durante una charla relajada, cuando los presentes debatían sobre la estrategia de un participante para conocer a alguien. En ese contexto, Alberto Cormillot sorprendió al compartir su propia experiencia y revelar cómo solía encarar la seducción, generando un clima de complicidad y risas en el estudio.

Entre risas, el médico reveló su secreto para conquistar y sorprendió a todos (Captura: eltrece)

“Yo escuchaba muchos lentos, esa era mi carta principal para seducir”, lanzó el profesional, entre risas. Además, explicó que su táctica consistía en recurrir a la música para generar un clima romántico. “Me concentraba en recordar las letras de mis canciones favoritas”, aseguró. En ese mismo tono, hizo alusión a su viaje de egresados a Bariloche y el papel clave que tenían los temas románticos en los boliches: “Era lo único que se escuchaba”, aseguró.

Para sumar color a la anécdota en Cuestión de peso, la producción hizo sonar “Bésame mucho” de Luis Miguel, y Alberto Cormillot dio que hablar: cantó en vivo parte del estribillo y provocó carcajadas en todo el estudio, en un momento que terminó siendo tanto espontáneo como divertido.

El divertido momento no pasó desapercibido

Como era de esperarse, las repercusiones entre sus compañeros fueron inmediatas. “Él es besador, definitivamente”, lanzó Sergio Verón. En esa misma línea, Mario Massaccesi agregó: “Va al grano directamente. Elegías un tema lento y listo, para adelante”.

Lejos de achicarse, Cormillot siguió con el mismo tono y redobló la apuesta: “¿Y qué vas a esperar? Es lo único que se puede hacer”, dijo. Sobre el cierre, Massaccesi lo acompañó con complicidad: “No sos ningún lenteja”, cerró, reafirmando el clima relajado y cómplice que marcó toda la escena.