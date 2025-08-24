La polémica cláusula que tenían los contratos de cine en la época en la que Mirtha Legrand actuaba: “55 kilos”
La conductora recordó los contratos que debía firmar cuando hacía películas y explicitó que le controlaban estrictamente el peso; “Tenía tendencia a engordar”, reveló la Chiqui
Durante la transmisión de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece) del sábado, Mirtha Legrand recordó en su mesaza una de las extrañas cláusulas que la obligaban a cumplir estrictamente durante el rodaje de sus películas. Según explicó la conductora, debía respetar un cierto peso corporal y no excederse de lo impuesto, algo que le resultó difícil en su momento, ya que, según explayó, tenía “tendencia a engordar”.
La anécdota de Legrand surgió en el contexto de la charla que mantuvo con el doctor Alberto Cormillot, que habló acerca del sobrepeso en los adultos mayores. A raíz de ello, “La Chiqui” le preguntó por qué las personas tienden a aumentar de peso o hay quienes llegan a ser obesos. En medio de la explicación que el especialista en nutrición dio, ella lo interrumpió para relatar la vez que tuvo que ser delgada para cumplir con sus personajes.
“A todos les comento, que en los contratos de cine que se hacían, cuando yo hacía cine y no hacía televisión, había una cláusula que decía, ‘La actriz no pasará de tal peso’. El contrato fue un acuerdo con Argentina Sono Film”, dijo Legrand entre risas. “¿Y cuántos kilos eran? ¿Te acordás?”, le consultaron, a lo que ella respondió: “55 kilos. Y eso que antes tuve tendencia a engordar, porque comía mucho”.
Mientras la charla avanzó, la conductora mencionó que pese a que tendía a aumentar de peso fácilmente, siempre mantuvo una contextura más chica en comparación con su hermana gemela, Goldy. De allí que dijo: “A mí me decían chiquita porque cuando nací pesaba 1,2 kilos”.
La pregunta incómoda que Mirtha Legrand le hizo a Alberto Cormillot en medio de la comida
Luego de que la conductora se refiriera a la cláusula que hace más de 50 años la obligaron a cumplir para hacer cine, aprovechó para saldar una duda personal con Cormillot sobre el vínculo con su hijo de cuatro años, Emilio. Durante unos instantes reinó la incomodidad, pero después todo resultó en risas.
“Yo no lo quiero ofender, ¿pero nunca le dijeron en la plaza ‘qué lindo su nieto’?”, disparó sin vueltas la Chiqui, consciente de que esa consulta podría molestarlo. Sin embargo, él no lo sintió como ofensa y con el propósito de aclarar su percepción de la paternidad a los 86 años, el reconocido médico respondió con total sinceridad. “Todos los jueves lo voy a buscar y vamos a la plaza, y eso pasa solamente unas 30 o 40 veces por día”, expresó con humor. “Ya lo tengo asumido”, agregó.
“¿Por qué quiso ser papá siendo mayor?”, continuó con el tema la conductora. “Yo sabía que quería tener un nene. Hice todo lo posible por tenerlo. Los dos queríamos”, explicó en referencia a su mujer, Estefanía Pasquini. “Tuvimos la posibilidad, estábamos de acuerdo y sabíamos que la edad no iba a ser un impedimento”, sumó.
Sobre el nuevo proyecto del especialista en nutrición y obesidad, se trata de una participación en el Cirvo Servian, que incluye destrezas en el aire, baile tap y show de magia. La convocatoria surgió por medio de una acción solidaria.
Además de Cormillot, Mirtha Legrand recibió el sábado 23 de agosto como invitados a su mesaza a Marixa Balli, Karina Iavícoli, Camila Dolabjian y Nazareno Casero.
