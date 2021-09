Alberto Cormillot, emocionado por el nacimiento de Emilio, su tercer hijo: “Creímos que era falsa alarma”

Esta madrugada, Alberto Cormillot se convirtió en papá por tercera vez. Con 3.300 kilos, nació Emilio, el bebé fruto de su amor con Estefanía Pasquini, su mujer 48 años menor. Muy feliz por la llegada de este nuevo integrante a la familia, el nutricionista contó cómo están viviendo este momento tan especial y confesó que los tomó por sorpresa, ya que la cesárea estaba programada para la semana próxima.

“Salí [de la habitación] porque me olvidé tantas cosas en casa que me las vino a traer un compañero de trabajo”, advirtió el flamante papá que no pensaba dar notas, pero se encontró con un móvil de Nosotros a la mañana. Desde la puerta del sanatorio Mater Dei, el médico se detuvo unos segundos para hablar con el ciclo de eltrece y contar cómo se sucedieron los hechos. “Nació a las 0.05. Estaba programado para el martes, pero ayer Estefi empezó a sentir dolor y le dije: ‘Bueno, vamos, así te quedás más tranquila’. Pero vinimos sin nada porque creímos que era falsa alarma”, detalló, quién apenas había dormido una hora y media.

Tras asegurar que las contracciones se incrementaron mientras estaban en la clínica, el nutricionista contó que fue entonces cuando los médicos decidieron adelantar la cesárea. “Empezó el trabajo de parto acá. Mientras le estaban haciendo el monitoreo empezó a tener más contracciones y le hicieron una cesárea. Estaba programado que sea así porque no se quería ningún tipo de sufrimiento fetal”, advirtió, quién le tenía “temor a la cirugía”.

En cuanto al recién nacido, Cormillot dio algunos detalles: “Nació bien, con 3.300 kilos y ahora debe estar como en 4 kilos con la cantidad de leche que está tomando [risas]. Se prendió enseguida, toma mucha teta”. Respecto de su mujer, que es mamá primeriza, reveló: “Estefi está muy emocionada. No lo quiere dejar en la cuna, lo tiene todo el tiempo con ella”.

Inmediatamente, el nutricionista aclaró cómo eligieron el nombre del bebé. “Emilio surgió casualmente, no estaba programado porque solo teníamos pensado el nombre de mujer. Después en una charla surgió, es el nombre de mi abuelo”, señaló emocionado.

Por último, agradeció el cariño recibido en las últimas horas y contó que recibirán el alta médica el día domingo. “Ya debo haber contestado 150 mensajes y tengo 150 más esperando. Trato de contestarle a todo el mundo. El domingo creo que ya nos vamos, la idea es hacer una charla con la prensa para presentar a Emilio y que puedan conocerlo”, finalizó.

La palabra de René Cormillot, la hermana mayor

“Los hermanos felices, querían venir anoche, pero no se puede entrar”, comentó el flamante papá en referencia a su hija René y su hijo Adrián. Sus dichos fueron confirmados por su hija mayor que también habló con el programa de eltrece. “Estamos esperando indicaciones. Mi hermano al ser médico puede entrar, pero yo no”, reveló bastante ansiosa por conocer a su hermanito.

“No dormimos nada porque nos llegó la noticia de que estaban yendo para allá así que lo taladré a papá con mensajes toda la noche. Esta mañana logré que me mande foto del bebé, de la cara, porque mandaba de todas las situaciones menos del bebé. Así que lo conocí”, relató muy contenta.

En cuanto a cómo es tener un hermano tan chiquito, bromeó: “Soy hermana. Me llegaron un montón de mensajes diciendo que soy tía y no, es medio confuso por la edad, tengo 54, pero soy la hermana. Ya con mi hermano que tiene 47 había bastante diferencia, he nacido para ser hermana mayor”.

Antes de despedirse, René Cormillot contó que decidió renunciar al madrinazgo y explicó los motivos: “Me pareció que tenía que ser una amiga de Estefi, alguien más joven. Yo soy familia, voy a estar siempre”, explicó. Minutos después, su padre confirmó finalmente quienes son los elegidos en una nota con Los ángeles de la mañana. “Va a tener cuatro padrinos. René delegó el madrinazgo en mi nieta Emmita y como padrino elegí a un amigo de hace 42 años, Jorge Fontevecchia. Y después por el otro lado será una prima de Estefi y un gran amigo de ella”, concluyó.