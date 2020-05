El video de Onur y Sherazade al ritmo del jazz, que cautiva a sus fans

Halit y Bergüzar, al ritmo de sus raíces 05:03

Después de verlos juntos en Las mil y una noche y en Mi vida eres tu, Halit Ergenç y Bergüzar Korel siguen cautivando a sus fans con su historia de amor que traspasó la pantalla. Más conocidos en estas tierras como Onur y Sherazade, esta semana son noticia otra vez por la difusión de un video, en el cual se lo ve besándose mientras ella luce su segundo embarazo. La actriz turca estrenó el clip de "Son Mektup", una de las canciones que grabó inspirada en su colaboración junto al compositor Aykut Gürel y que pertenece a Aykut Gürel , su segundo disco.

Tiempo atrás, Korel debutó como cantante interpretando clásicos de jazz y música turca de los años '80 y '90, cantados tradicionalmente por voces masculinas. Los temas tuvieron tal éxito que decidió volver a hacerlo y, para eso, no solo convocó a su marido sino también a otros actores para que la acompañen en el video. Las imágenes fueron grabadas unos meses antes de que Bergüzar diera luz a Han, el pequeño hermano de Alí, de 10 años, que nació el pasado 9 de marzo.

La química

Por el furor de la novela de eltrece, Sherazade y Onur se volvieron los nombres más populares de 2015, no importaba lo raro que sonaran en tierras argentinas. De repente una novela turca hacía mover las agujas del rating que tan oxidadas estaban. De repente un actor turco, Ergün Demir, era participante de ShowMatch y se instalaba en el país para trabajar. Así de fuerte caló Las mil y una noches, una novela que vivió varias veces en la pantalla del solcito gracias a la gran repercusión que tuvo la primera vez que se emitió.

Pero claro que para entender este fenómeno hay algo detrás: la química entre sus protagonistas . Una química que traspasó la pantalla e hizo tambalear sus vidas. Tanto Halit como Bergüzar tenían otras parejas y proyectos cuando grababan la novela, algo que no impidió que lo de ellos fuera un amor de verdad.

Lo que comenzó como una relación mediática se fue afianzando: hacia el final de las grabaciones de Las mil y una noches se casaron y al poco tiempo tuvieron a su primer hijo. Claro que las cosas no siempre fueron sencillas. Cuentan los medios turcos que la pareja casi termina separándose por los celos que despertaron en Korel las actrices que formaban parte del harén de El Sultán , una novela que protagonizó Ergenç en la que ella hizo una participación especial. Pero la química entre ellos se impuso y no hubo rumor que lograra separarlos. De hecho volvieron a compartir trabajo en Mi vida eres tú que, si bien no tuvo el mismo éxito que Las mil y una noches, tuvo gran aceptación.

Ahora acaban de convertirse nuevamente en padres y se acompañan en los proyectos de cada uno. Así los encontramos bailando temas turcos de décadas pasadas, vestidos a tono, en medio de una fiesta temática con gusto a despedida de panza y bienvenida al nuevo bebé.