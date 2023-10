escuchar

Este domingo se están llevando a cabo las elecciones presidenciales en la Argentina , jornada en la que los ciudadanos habilitados para votar eligen al próximo jefe de Estado . Además del cargo ejecutivo, en estas elecciones también se vota a los legisladores nacionales -ya que se renuevan 130 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado-, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a 21 gobernadores, y también a autoridades locales.

En este contexto, varias figuras reconocidas depositarán su voto en las urnas, mientras que otras personalidades ya se encuentran utilizando sus redes sociales para pronunciarse respecto a las elecciones 2023.

Uno de los primeros en hacerlo fue el músico Iván Noble, quien subió a su cuenta de Twitter una foto de una copa de vino y un choripán con la frase “Voto cantado”. De inmedato, le llovieron las críticas por el valor del vino que podía verse en la mesa.

“Siempre con el pueblo, pero desde el country (...) Hasta con el retrato de Martín Insaurralde van cabeza a cabeza”, le escribió un usuario. “Ese vino y esa casa country no parecen muy ‘populares’”, sumó otro. “Lo que es estar acomodado y despreocupado por el país”, manifestó otro seguidor. “Ese vino vale casi la mitad de lo que cobra un jubilado de la mínima . Y se vienen a hacer los populares. No tienen vergüenza”, “Mirá como vivís hermano. Yo estoy tirado en el sillón de mi monoambiente y recién termine de comer fideos recalentados. El lunes no sé cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene y laburo 12 horas al día. Pero claro, así estamos bárbaro”, fueron otros de los comentarios recibidos por el músico, quien interactuó con quienes reaccionaron a su publicación.

Cuando una mujer le escribió “Del lado opuesto a los que laburamos 14 horas al día”, el músico no dudó en responderle: “Sos muy jovencita para enseñarme lo que es el trabajo”, le aseguró. Por otro lado, remarcó que nunca expresó que la Argentina estuviera en “un momento bárbaro” como le señalaron varios usuarios. Luego, continuó retuiteando posteos en apoyo al candidato a presidente Sergio Massa.

El apoyo de María Belén Ludueña a Jorge Macri

María Belén Ludueña y el apoyo incondicional a su marido, Jorge Macri Instagram

Como sucedió en las PASO, la periodista María Belén Ludueña le dedicó en Instagram un cariñoso posteo a su marido, el candidato a Jefe de Gobierno porteño por Juntos por el cambio, Jorge Macri, con una imagen de la TV retratando la jornada electoral y un termo con un sticker de campaña de su esposo acompañado de un corazón.

”¡Orgullo infinito siento por vos! Sé lo merecedor que sos de este momento; por tu lucha, tu fuerza y sobre todo, por tu firme convicción en transformar realidades”, escribió la periodista cuando se anunció la candidatura de Macri.

El tenista tandilense Juan Martín del Potro dejó su voto por la mañana, y retrató ese momento en sus redes sociales con una foto en la que se lo ve muy animado depositando el sobre en la urna.

LA NACION