Este mes, Jada Pinkett Smith sorprendió al mundo entero al revelar que, mucho antes de que su esposo, Will Smith, le pegara una cachetada a Chris Rock frente a millones de personas en la entrega de los Oscar 2022, el cómico la había invitado a salir. Aquellas declaraciones se dieron en el marco de la promoción de su libro autobiográfico Worthy, pero ahora, con sus memorias ya publicadas, los medios estadounidenses comenzaron a darle luz a algunos de los pasajes más impactantes. Uno de ellos trata sobre la profunda relación que la actriz mantuvo con Tom Cruise y con algunos de los objetos más preciados -y peligrosos- de su colega.

“Al principio de nuestra amistad, Tom y yo descubrimos que compartíamos el amor por las motocicletas, y me emocioné mucho cuando hicimos un plan para correr en su pista de motos de cross ”, escribió la actriz, de 52 años. “Estaba tan ensimismada disfrutando de la experiencia que no tuve reparos en intentar saltar por una pequeña rampa, sólo para sentir la emoción. El problema fue que después de subir, la moto y yo bajamos rápidamente al suelo y no pude hacer que la moto aterrizara como corresponde”, reveló.

Tom Cruise y Jada Pinkett-Smith, en diciembre de 2007 Grosby Group

“Tan pronto como toqué el suelo, salí disparada y caí de espaldas, golpeándome fuerte la cabeza. Gracias a Dios tenía puesto un casco”, continuó. La protagonista de Gotham siguió su relato, contando que Cruise corrió a su lado para asegurarse de que se encontraba bien: “ Aliviado, pero también preocupado, Tom me hizo saber que había hecho un buen recorrido, pero que debía parar por ese día ”.

“Apoyándome en mis codos, lo miré y le hice una pregunta realmente importante tanto para él como para mí: ‘¿Cuántas veces me has recordado que no deje que el miedo se interponga en mi camino? Si no vuelvo a subirme a esta motocicleta ahora mismo y doy otra vuelta, es posible que nunca vuelva a subirme a una’”.

“Él sonrió con la sonrisa más grande y me dijo: ‘Está bien, una ronda más’, recordó la actriz. Pinkett Smith, Cruise y Jamie Foxx protagonizaron la exitosa película Colateral, dirigida por Michael Mann, en 2004. Fue en ese momento en el que surgió la amistad entre ellos, pero en Worthy la actriz comparte más detalles sobre el vínculo que la une con la estrella de Top Gun y por qué necesitaba ese estímulo para probar otra vez su pista.

Jada Pinkett Smith y Will Smith junto a Tom Cruise, en el estreno de la película El último samurai Grosby Group

“ Tenía muchísimo miedo de volver a montarme en esa motocicleta, pero la lección fue que lo importante no es no tener miedo cuando necesitás superar el miedo. Se trata de encontrar el coraje para hacerlo de todos modos, incluso si no crees que puedas ”, reflexiona la actriz. Y continúa: “Encontrar el coraje es más fácil cuando alguien tiene confianza en vos, como Tom cuando yo volví a montar en bicicleta”.

Cruise, expresa Pinkett Smith, le demostró tener la capacidad de ver a través de lo que ella llama “mi gran acto de tenerlo todo junto todo el tiempo”. Y lo explicó de esta manera: “Sin decirlo, se dio cuenta de momentos en los que me sentía mucho menos digna. Cada vez que nos tocaba compartir un evento o una entrevista, Tom me miraba directamente a los ojos y decía: ‘Nunca olvides lo inteligente y talentosa que sos. Ahora salí y hacé sonreír a alguien porque hoy le estrechaste la mano en la alfombra roja’. Eso fue muy útil . Todo lo que tenía que hacer era superar mi miedo”.

“Aquella experiencia de andar en moto junto a Tom amplificó la idea de que no se trataba de intentar demostrar algo a otras personas, sino de demostrarme a mí misma que podía terminar lo que comencé”. En el mismo capítulo, titulado “Wild Banshee” [Alma salvaje en pena], Pinkett Smith revela que su esposo la animó de manera similar a no abandonar la gira con su banda de rock Wicked Wisdom, después de que los médicos le aconsejaran hacerlo.

Si bien es la primera vez que cuenta con detalles aquel accidente que vivió junto a su colega, no es la primera vez que hace explícito su agradecimiento al ferviente creyente de la Cienciología. “Solía creer que no era bonita, porque mientras crecía, nunca me dijeron que lo era”, reveló en una entrevista de 2011 con la revista Redbook. Y remató: “ Fue Tom Cruise quien me enseñó cómo deshacerme de esas dudas. Él dijo: ‘Cada vez que te hago un cumplido, siempre lo rechazás. Tenés que dejar de hacer eso. Simplemente, agradecé'. Así que he aprendido a aceptar las felicitaciones ”.

