Primero fue la cachetada en vivo que le propinó a Chris Rock en plena entrega de los premios Oscar 2022 y después la polémica que se generó, todo ese combo lo puso en el foco mediático. Luego volvió al centro de la escena con la publicación del libro de Jada Pinkett y las revelaciones que surgieron alrededor del texto. Y hoy, la figura de Will Smith volvió a copar los titulares de los diarios del mundo por motivos ajenos a su trabajo: un exasistente contó en una entrevista que en una oportunidad lo encontró in fraganti con otro famoso actor, pero ante esta versión el protagonista de Hombres de negro dio una contundente respuesta.

Fue Brother Bilaal, una persona cercana a Will durante muchos años, quien desató la polémica cuando en una charla con la youtuber Latasha Kebe, mejor conocida como Tasha K, habló de la intimidad del actor. “¡Will Smith deseará que esta entrevista nunca hubiera sucedido! Esta es una de las personas más cercanas a Will, además de Jada, para sentarse y contar todo sobre él”, vendió ella la entrevista en sus redes sociales.

Según Bilaal, en la época en la que Smith protagonizaba El príncipe del rap en Bel-Air -la serie que se estrenó en 1990 y duró seis temporadas- lo encontró en su camarín junto al actor Duane Martin en una situación íntima. “Iba corriendo por todo el estudio, no lo encontraba [a Martin], pero vi su auto. Abrí la puerta del camarín de Duane, y ahí vi a Duane teniendo relaciones sexuales con Will”, reveló. Más adelante, el hombre explicó que Will hubiera recurrido a cualquier método para sentirse “merecedor” de su mujer y que nada de lo que hacía le alcanzaba.

La respuesta

Will Smith en Yo, robot

Atento a las repercusiones del podcast de Tasha K, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora decidió romper el silencio. Fue su representante, en diálogo con el medio TMZ, quien negó de manera categórica los dichos de Brother Bilaal. “Esta historia es completamente inventada y la afirmación es inequívocamente falsa”, declaró el manager del actor. Además el portal informó que Smith planea iniciar acciones legales contra Bilaal.

Esta no es la primera vez que se habla de la sexualidad de Will Smith. Fue Jada Pinkett quien negó, a raíz de las repercusiones de su libro, que ella o su exmarido hayan tenido relaciones con personas de su mismo sexo. Duane Martin, por su parte, no hizo declaraciones sobre las palabras de Bilaal. El actor se divorció de Tisha Campbell en 2020 y tanto ella como Pinkett aseguraron en su momento que entre los actores solo había una gran amistad.

El fin del amor

Will Smith y Jada Pinkett

Este nuevo escándalo llega a la vida del actor luego de que su exmujer revelara, en una impactante entrevista que brindó en octubre, que ella y Will estuvieron separados en secreto durante siete años. Jada, quien publicó Worthy, sus memorias, el mes pasado, le dijo a Hoda Kotb, de Today Show, que su matrimonio había terminado efectivamente en 2016. “Creo que cuando llegamos a 2016 estábamos agotados de intentarlo”, dijo. “Creo que ambos estábamos atrapados todavía en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona”, agregó.

Kotb también le preguntó en ese momento a Pinkett sobre los rumores que circularon alrededor de la pareja y que señalaban que siempre fueron abiertos a incluir en sus vidas a otras personas. “Yo diría que nada de eso es cierto. Puedo entender por qué hay malentendidos, pero nada de eso es cierto”. La actriz, de 52 años, se casó con Will en 1997 y juntos tuvieron dos hijos: Jaden, de 25 años, y Willow, de 22.

Willow, Jaden, Will y Jada Pinkett Smith en un evento en Los Ángeles en 2022

En relación al actual estado de la relación, la conductora de Red Table Talk mencionó: “Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso”, destacó.

En su nuevo libro, la actriz reflexionó también sobre el delicado momento que vivió junto al padre de sus hijos cuando Smith golpeó a Chris Rock después de que el comediante, de 58 años, hiciera una broma sobre la cabeza rapada de la actriz, quien sufre de alopecia. “Habíamos estado viviendo vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer, pero cuando escucho a Will gritar ‘esposa’ en el caos del momento, un cambio interno en relación con ‘Oh, soy su ¡esposa!’ ocurrió instantáneamente”, confesó en sus memorias.

