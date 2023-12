escuchar

En las últimas semanas, gracias a la publicación de su autobiografía Worthy, Jada Pinkett Smith estuvo en el foco de los medios, sobre todo por sus revelaciones sobre su matrimonio con Will Smith. Ahora, en una entrevista que concedió, la actriz volvió a generar polémica al hacer referencia a la cachetada que le dio su esposo a Chris Rock durante los Oscar 2022.

Durante una nueva entrevista con la revista YOU del Daily Mail, la actriz de 52 años explicó que la decisión de Will de cachetear a Rock fue tan contundente en su vida que incluso comenzó a llamarla la “santa cachetada”.

“Estuve a punto de no asistir a los Oscar ese año, pero me alegro de haberlo hecho”, dijo Pinkett y añadió: “Ahora llamo al incidente como ‘la santa cachetada’ porque después de eso vinieron muchas cosas positivas ”.

Según Jada, la polémica de los Oscar terminó favoreciendo a su matrimonio. “Ese momento en el que todo se va al desastre es cuando ves dónde estás realmente”, dijo Pinkett, que ya había revelado que Will y ella llevaban siete años separados en el momento de la ceremonia. “Después de todos esos años intentando averiguar si me alejaría de él, me hizo falta ese golpe para entender que nunca voy a dejarlo ”.

“¿Quién sabe a dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera pasado?”, reflexionó viéndole el lado positivo a toda la situación.

Una noche para el olvido

El momento del golpe en los Premios Oscar 2022

En una charla con la revista People durante el mes de octubre, cuando estaba promocionando su libro, Pinkett había revelado que al comienzo del altercado durante los Oscar pensó, al igual que todo el mundo, que se trataba de algo armado.

“Al igual que muchas personas que vieron el incidente desarrollarse en la televisión en vivo, al principio yo no creía que fuera real. Estaba como ‘no hay forma de que Will lo golpee’”, expresó. “Hasta que Will no empezó a caminar de vuelta a su silla, no me di cuenta de que no era una parodia”.

Ni bien se quedaron solos, Will estaba preocupado por una cosa: “¿Estás bien?”, le preguntó a su mujer. “Decidí que iba a estar a su lado, pero también quería permitirle que lo resolviera todo por sí mismo”, había remarcado entonces.

Smith decidió golpear a Rock durante la entrega de premios luego de que este hiciera un comentario sobre el aspecto de Pinkett. Todo comenzó cuando el comediante subió al escenario y empezó su monólogo humorístico.

En el transcurso del discurso, Rock hizo un chiste sobre Jada Pinkett Smith diciendo que esperaba que protagonizara la secuela de Hasta el límite –G.I. Jane– (en ese film, Demi Moore interpreta a una mujer que se afeita su pelo al entrar en la Marina de los Estados Unidos). En más de una oportunidad, Pinkett Smith contó que sufría de alopecia y, como perdía mucho cabello, había decidido rapar su cabeza. Hasta ese momento, todo parecía una broma de mal gusto, aunque pautada, como muchas de las que suceden en los Oscar, pero la mirada de fastidio de Pinkett Smith delataba que el comentario no le había caído bien.

Smith, que se encontraba en la primera fila y sentado junto a su pareja, de golpe apareció en el escenario y se dirigió hacia Chris Rock. Sin mediar palabra, la estrella de King Richard: una familia ganadora le dio un cachetazo en el rostro al humorista, cuya única reacción fue intentar hacer un chiste sobre cómo Smith le pegó “una flor de paliza”.

“Hay matices y complejidades en lo que pasó. Pero al final del día, simplemente me saqué. Estaba pasando por un mal momento esa noche. No es que quiera justificar mi comportamiento. Fueron muchas cosas”, dijo el actor meses más tarde, arrepentido del arrebato. “Era ese niño pequeño que vio a su papá pegarle a su mamá. Todo estalló en ese momento y ese no es quien quiero ser. Amo a Chris y soy su amigo, pero esto es un error muy grande”.

