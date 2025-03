Elton John revela las cuatro emotivas palabras que quiere para su lápida en la presentación de su nuevo disco

Elton John presentó anoche su nuevo álbum, Who Believes in Angels?, que se lanzará en siete días, junto a la estrella del country Brandi Carlile. Lo hizo con un show que puso a Londres a bailar y en el que prometió continuar con su lucha por las causas justas.

La leyenda del pop británico demuestra así que sigue en pie dispuesto a crear nueva música. El artista apareció en el teatro London Palladium con movilidad reducida y limitaciones en la voz, pero con una vitalidad intacta para mostrar el fruto de su último trabajo. “Tiene la energía de los que hice en los setenta”, compartió el cantante sobre su nuevo disco en una entrevista previa con el actor canadiense Dan Levy y que será parte del especial para la televisión que difundirá CBS en Estados Unidos e ITV en el Reino Unido, en abril.

Emocionado por subirse a un escenario con Carlile por primera vez, el cantante se abrió también al privilegiado público, que asistía por invitación, para hablar de la importancia en su vida de sus hijos Zachary, de 14 años, y Elijah, de 12. “David [Furnish, su marido] dijo: ‘Tengamos hijos’. Yo siempre había dicho que no, pero esta vez acepté (...). Y tuvimos dos niños que son los mayores regalos que nunca he tenido. Han cambiado mi vida y la de David, me han dado una nueva perspectiva. Quiero que en mi lápida no ponga nada de la maldita “Crocrodile Rock” [uno de sus éxitos], sino que solo se pueda leer: ‘Fue un gran padre’”, reflexionó.

El británico tampoco se calló cuando le preguntaron por la política internacional. “Se puso feo ahí fuera, pero todo esto también pasará. Si me pronuncio contra gobiernos, ¿qué pasará con el dinero contra el Sida? No puedo salir a decir: ‘Sos un imbécil’. Tenés que sentarte a negociar y luchar por ello. Incluso si tengo que ir a verlo cara a cara, lo haré”, dijo, en alusión al presidente norteamericano Donald Trump.

De traje celeste y con zapatos rosas, además de sus características gafas [de las que dijo poseer “entre 10.000 y 15.000″ unidades], la estrella de 78 años también expresó que su deseo era que en su nuevo disco se colase una canción con un mensaje positivo y optimista para la comunidad LGBT, “Swing for the Fences”, cuya letra pidió a Carlile que escribiera.

El artista británico mantuvo su discurso de que él es “tan solo un músico” y, como tal, lo único que puede hacer son canciones “que unan a la gente”. Además, admitió que su nuevo trabajo es un disco que le costó mucho esfuerzo. De hecho, confesó que en un momento dado quiso bajarse del proyecto y mencionó que, si no lo hizo, fue únicamente “para no dejar tirados a los tres compañeros de viaje”.

“Quería que este álbum la impulsase a la estratosfera. Ella es muy conocida en Estados Unidos, pero no tanto en el Reino Unido o en otros países. Quería hacer este disco para estar con la artista y compositora más fantástica, pero también que tuviera la publicidad para que el resto del mundo viera lo grande que es”, dijo sobre Brandi Carlile.

La artista explicó que sin Elton John ella nunca se habría dedicado a la música, ya que descubrir sus canciones a los 11 años la convenció de que ése debía ser el camino en su vida. Su colaboración nació de una carta que ella le escribió para contarle acerca de la importancia que él tuvo en su vida y en su carrera. Le pidió participar en un disco suyo y él la invitó a Las Vegas, donde se “enamoró” de ella al instante. De eso hace 20 años, pero hasta ahora su amistad no se había traducido en un trabajo juntos.

