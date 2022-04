Emanuel Ortega, enamorado: festejó el cumpleaños de Julieta Prandi y reveló que le escribió una canción

Julieta Prandi celebró sus 41 años rodeada de familia, de afectos, y de una presencia muy especial: Emanuel Ortega, su pareja desde hace más de un año. El cantante, poco afecto a las entrevistas, aceptó el breve diálogo con Intrusos en el Espectáculo, el programa de América TV, y contó un poco sobre u feliz presente, tanto profesional como sentimental.

“¿Enamorado?” , fue lo primero que quiso saber Rafa Juli. “¿No me ves acá?”, le respondió Ortega, junto a su pareja, Julieta Prandi del brazo.

Acto seguido, el movilero le habló de su nuevo material discográfico y le consultó, cómplice, si había algún tema dedicado al amor. En ese momento, Prandi no pudo contener la risa y el cantante, entre incrédulo y resignado, contestó que sí. “Es un tópico que siempre anda ahí, dando vueltas”, explicó.

Sin ánimos de dar por perdida la pregunta, Rafa Juli reformuló la pregunta: “¿Hay algún tema dedicado a Julieta?”. “Hay, hay. Sí” , confesó y de inmediato aclaró: “Igual no sé si va a salir, cuándo va a salir, la música es caprichosa, ¿viste? Sale cuando quiere salir y cuando está lista”.

Por último, Juli comentó que los ve enamorados y muy bien y consultó si pensaban en dar un paso más en la relación el día de mañana. “ ¿Para qué cambiar las cosas? Cuando estás bien no hay que cambiar nada , ¿viste cuando dicen no arregles lo que no está roto?”, explicó. “Estamos bien”, remató, y prefirió no quedarse escuchando las preguntas a su novia.

Julieta Prandi, a la salida del festejo Gerardo Viercovich

Luego, y a solas con el notero, la exmodelo y axctual conductora de América TV confió que está súper enamorada y que con Emanuel encontró su centro . “Es un poco de paz, es el compañero que necesitaba. Pero no para completarme, sino para compartir”, aclaró. “Más allá de ser un hombre, un caballero, mi amante, mi todo, también es mi mejor amigo”, confesó.

Por último, Prandi habló de la batalla legal que mantiene con su exmarido, Claudio Contardi. “Hace tres años que estoy con esto y todavía no avanzó. Ahora tengo una nueva jueza, un nuevo juzgado y espero que las cosas empiecen a funcionar y a arrancar”, aseguró. Sobre el juez anterior, explicó que “fue alguien que no hizo absolutamente nada. Al contrario, miró para un costado cuando mis hijos estuvieron en peligro”. Además, afirmó que el juez que conminó al padre de sus hijos a pagar la cuota de alimentos. Hoy la situación, completó, sigue igual que siempre y ella es la única que “banca la olla” en su casa.

Cumpleaños feliz

El sábado por la noche la modelo Julieta Prandi fue retratada por los flashes en plena celebración de su cumpleaños en un restaurante en San Isidro. La conductora de Es por ahí cumplió el pasado 20 de abril 41 años y el festejo llegó el sábado, cuando se la vio radiante y muy bien acompañada por sus hijos y por su novio.

La relación con uno de los integrantes del clan Ortega sigue firme. Julieta suele compartir en su cuenta de Instagram algunas postales de la pareja. En enero, por ejemplo, compartió varias postales de la intimidad de su hogar. “Quién sabe verme”, escribió junto a una sesión de fotos tomadas por Ortega. La modelo compartió en su cuenta de Instagram las imágenes y cosechó miles de ‘Me gusta’. La pareja se muestra muy enamorada, en medio del gran problema personal que afronta la conductora.

En septiembre del 2020, la modelo blanqueó su romance con el hijo de Palito Ortega. En principio, decidieron no mostrarse juntos, pero con el paso de las semanas decidieron hacerlo público y no escatimaron en dedicarse románticos posteos en las redes. Por el momento no conviven pero pasan gran parte del día juntos.

Si bien se muestran más enamorados que nunca, no todo fue así desde el principio de la relación. Cuando los rumores de romance comenzaron a sonar muy fuerte, Ortega blanqueó que hacía un tiempo estaba separado de Ana Paula Dutil, la madre de sus hijos. En ese momento surgieron versiones que sostenían que la familia del músico no aceptaba el noviazgo con Prandi pero con el tiempo esos rumores se desvanecieron.