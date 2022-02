Las fotos de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en sus vacaciones en Miami: “No sé cómo será el cielo”

En su cuenta de Instagram, Julieta Prandi compartió algunas postales del viaje que está realizando junto a Emanuel Ortega y se mostró muy contenta y disfrutando, después de un comienzo de año tormentoso por la disputa judicial que mantiene con su expareja Claudio Contardi, quien la acusó de realizar supuestos trucos para no dejarle ver a los hijos que tienen en común.

Un mes después de esa situación y con el tema fuera de la agenda mediática por el momento, Julieta disfruta de unas románticas vacaciones junto a su novio actual. La protagonista no dudó en mostrarlo con una serie de fotos en las que ambos manifiestan expresiones de relax.

El destino elegido por la modelo y el cantante fue Miami y las imágenes fueron tomadas específicamente frente al puente de Key Biscayne. En el pie de la publicación, Prandi no dudó en expresar su alegría por esta situación: “No sé cómo será el cielo pero esto se le parece bastante. He rebautizado este puente con mi nombre, disculpen el atrevimiento pero, a veces, me tomo ciertas licencias”. Además, le agradeció a su pareja y reconoció la foto que consiguió.

La publicación de Julieta Prandi en Instagram Captura

Como era de esperarse por la popularidad de los protagonistas, la serie de fotos no pasó desapercibida para nadie y así lo demostraron los números. El posteo superó los 20.500 likes y acumuló cientos de comentarios de seguidores y conocidos de la famosa, que se mostraron contentos por su presente y sus vacaciones. Entre las figuras que comentaron, aparecieron nombres como el de Guido Záffora.

Hace algunas semanas, la conductora de Es por ahí Verano (América) había revolucionado sus redes sociales con una serie de fotos que su novio le tomó en la intimidad de su casa. “¿Qué es el alma? Supongo que lo más cercano a una respuesta, es la foto que no se sabe tomada”, escribió entonces.

Las fotos que compartió Julieta Prandi Instagram @jprandi

Julieta había blanqueado la relación en septiembre de 2020. A pesar de que en un comienzo intentaban no mostrarse juntos públicamente, con el correr del tiempo comenzaron a dejarse ver y enviarse guiños a través de las redes sociales.

Incluso en el comienzo de la relación había algunas dudas sobre el convencimiento de Ortega. En aquel entonces, llevaba un tiempo separado de Ana Paula Dutil, pero había sospechas sobre sus ganas de avanzar en una relación formal con la modelo, que finalmente se terminó concretando.

Más allá del plano romántico, en el que se encuentra en un gran momento, la protagonista había tenido un comienzo de año complicado en lo mediático. Sumado a las acusaciones de su ex, también criticó al papá de las mellizas Mara y Dona por haber elegido esos nombres y él le envió un video de sus hijas respondiendo.

“Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y, si a vos no te gusta tu nombre, cambiatelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre”, expresó una de las niñas en la grabación.