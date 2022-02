Julieta Prandi, aliviada por los avances de la causa contra su exmarido, Claudio Contardi

“Me gusta que la Justicia por fin se ponga de tu lado, después de todo lo que tuviste que atravesar”, felicitó Florencia de la V a Julieta Prandi en el pase televisivo entre Intrusos y Es por ahí, por América TV. “Es la primera después de tres años”, reconoció la conductora y modelo con una mezcla de resignación y alivio. Es que después de tres años de batalla legal contra su exmarido, Claudio Contardi, y un cambio de juez en la causa, el Juzgado de Familia número 5 de San Isidro decidió suspender por 60 días el régimen de comunicación entre el padre y los menores y, además, impuso una medida perimetral. “Los chicos están felices y tranquilos”, reconoció luego.

“Es un respiro”, explicó la conductora, y aunque reconoció que aún falta mucho se mostró esperanzada por el cambio de juez. “El otro no venía respondiendo nada y desoía directamente los derechos y las palabras de mis hijos”, contó la actriz y agregó: “De hecho no exigía que el padre pagara alimentos, entre otras cosas”.

“¿Podemos decir que este juez escuchó a los chicos?”, acotó Guido Zaffora. “Es una jueza”, recalcó Prandi y contó que después de la feria judicial pidió que se tomaran algunas medidas que venían siendo desoídas, “porque los chicos habían sido escuchados por el servicio de la niñez, que ambos no quieren ver a su papá y que le tienen miedo”, explicó.

Luego, contó que la jueza actual accionó de inmediato ni bien tomó la causa y que decidió suspender por 60 días el régimen de comunicación entre el padre y los chicos. Además, impuso una medida perimetral, una medida precautoria por violencia y por las denuncias que hay en el medio “que corre para mi y para mis hijos”, recalcó. A partir de esta determinación, Contardi no se puede acercar por ningún medio a sus hijos, tampoco por las redes sociales o por medio del teléfono celular.

“Vos recién dijiste que el juez anterior desoyó completamente lo que decían los nenes. ¿Qué pasa con un juez que hace oídos sordos a dos niños que están diciendo que tienen miedo y que la pasan mal?”, quiso saber el Tucu López. “Yo terminé denunciándolo públicamente al juez Hernán García Lázaro porque estaba violando los derechos de mis hijos a ser escuchados; el derecho de todo niño y nadie puede obligar a una criatura a ir con un progenitor que lo maltrata cuando además está diciéndolo”, contó la conductora.

Luego, Prandi contó que el 10 de marzo Mateo, su hijo mayor, se someterá a una Cámara de Gesell. “Esa es una instancia también muy importante porque resuelve muchas cosas. Hace que mi hijo tenga que dejar de declarar cada vez que alguien tiene una pregunta para hacerle, que para él es revictimizarlo constantemente y no está bueno”, reveló, y explicó que avala la palabra de Mateo.

Una deuda que no para de crecer

Según comentó Julieta Prandi, su exmarido tiene una deuda de más de tres millones de pesos por alimentos. Es por eso por lo que solicitó la ejecución de alimentos. “¿De cuánto tiempo estamos hablando?”, le preguntaron. “Desde que me fui de mi casa. Ha pagado pero un 20 por ciento de la cuota provisoria, que en su momento le puso el juez, y cuando quiso”, contó la conductora y explicó que el monto sigue creciendo y se van acumulando cuotas impagas y se suman, además, intereses. Para contextualizar, Prandi contó que cuando se fue de su casa tenía dos propiedades -que compró ella pero que son parte de la “sociedad conyugal”- que quedaron en posesión de Contardi y que tardó casi dos años en que el juez le de la adjudicación del hogar, “que es como poder entrar a tu propia casa”.

Sobre una de esas propiedades, Guido Zaffora contó que es un departamento que la modelo compró con sus primeros ahorros y que hoy está habitado por Ezequiel Contardi, hijo de su ex, un psicólogo de 31 años. En ese momento, Prandi recordó que luego de la entrevista que le dio a Alejandro Fantino, Ezequiel la llamó para devolverle el departamento. “Yo no confiaba en él, tuvimos una conversación telefónica que grabé. En esa conversación reconoce que el departamento es mío, que se lo dio el padre”, recordó Prandi, pero luego, cuando avanzaron en los trámites, él se arrepintió y la llamó para decirle que no se iba a ir, que el departamento era suyo y le mandó una carta documento para que se abstenga de hablar mal de él.

“La estafa y la parte económica, a mí me cayó la ficha después de que me fui”, reveló Prandi. “Yo, aunque te parezca mentira, no me fui de mi hogar por un tema económico. Yo me fui de mi hogar porque tenía miedo por mi vida, por todo tipo de violencia y de abuso que tuve que padecer en esa casa”, confió.

“Yo venía planeando irme de mi casa. Como él me dijo: ‘es premeditado’. Sí, fue premeditado. Estuve más de dos años planeando cómo me iba a ir de mi casa”, recordó la actriz.