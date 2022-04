Justina Bustos adelantó cómo se prepara para ponerse en la piel de una vedette en ATAV 2 y reveló el pedido especial que le hizo a la China Suárez

Desde las grabaciones de ATAV 2, Justina Bustos charló con Socios del espectáculo y anticipó detalles sobre su personaje, que se llamará Ana y será la nieta de “La Polaca”, rol interpretado por La China Suárez en la primera temporada. Mientras mostraba parte del decorado ambientado en los años ‘80, la actriz confesó que habló con su colega antes de encarar este papel y reveló el pedido especial que le hizo.

“Muy contenta, es mi primer día”, dijo Bustos desde el móvil del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece. “Esta va a ser mi casa porque yo soy de Mar del Plata, así que cuando vengo a Capital mi amigo Antonio me da asilo”, adelantó mientras mostraba parte del decorado en el que transcurrirá su historia.

Respecto a su personaje, la actriz advirtió: “Mi mundo va a ser el de las vedettes. Mi historia va a ser como la chica de provincia que llega a Capital y termina siendo actriz”. Con un gran parecido a Suárez, Bustos aseguró que su abuela en la ficción va a estar muy presente en su personalidad. “Anita es bastante mística así que va a estar conectada con su abuela todo el tiempo. De hecho, le pregunté a Eugenia si la podía tener acá en un camafeo (se toca un colgante que lleva en el pecho) me dijo que sí, así que va a estar acá colgada ”, confesó.

“¿Hablaste con la China entonces?”, preguntó Lussich ante una Justina sonriente. “Hablé con la China sí, le mandamos un beso. Le pregunté solo eso y muy generosamente me dijo que sí. Tengo la mejor con la China”, expresó ante las preguntas del panel por saber más de esa íntima charla.

En cuanto a quién será su galán en la ficción, advirtió que no puede decir nada por el momento, pero que tendrá muchas escenas con Juan Gil Navarro. “Es la primera vez que tengo amigos antes de empezar un proyecto. Voy a trabajar con mucha gente que quiero. Ya tenemos grupo de WhatsApp”, señaló mientras nombraba a sus compañeros: Santiago Talledo, Camila Mateos, Belén Chavanne, Alan Daicz, que se suman a Gloria Carrá, Federico D’Elía, Malena Solda, Nacho Di Marco y Andrea Rincón.

Mientras Pallares anticipaba que Julieta Díaz tendrá una participación especial por algunos capítulos en esta segunda temporada, Bustos reveló que seguramente muchos personajes de la primera temporada vuelvan a aparecer a través del recurso del flashback .

El osado look de Justina Bustos que provocó un revuelo en las redes sociales

Por último, la actriz mostró su incomodidad al aire cuando la periodista Mariana Brey le preguntó sobre la repercusión que tuvo su paso por la TV española hace algunas semanas, al asistir al ciclo El hormiguero con un vestido transparente . “No sé, yo no uso corpiño”, se justificó mientras se despedía del ciclo para seguir grabando .

El regreso de ATAV

No es mucho lo que se sabe sobre la segunda temporada de la tira que protagonizaron Suárez, Gonzalo Heredia, Benjamín Vicuña, Fernán Mirás, Albert Baró, Delfina Chaves y Mercedes Funes en el trece. Pero fue el propio Adrián Suar quien, a mediados del año pasado, confirmó que la historia tendría continuidad, aunque con un salto temporal y nuevos actores.

La primera temporada de ATAV culminó a finales de 2019 y la pandemia frenó todo intento de ficción por el golpe que recibieron las productoras. Pero el plan se retomó recientemente, y las primeras escenas ya comenzaron a grabarse en los estudios que Polka tiene en Don Torcuato .

Pese a que en un primer momento se especuló con que Suárez y Heredia vuelvan a protagonizar, componiendo a los hijos de sus personajes originales, ambos actores se encargaron de desmentir el rumor. “Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, bromeó Heredia en una entrevista con Implacables. “No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”, continuó en relación con volver a interpretar a Aldo, ahora en el marco de la década del 80′. Igualmente, el actor aclaró que todavía no le realizaron una propuesta formal desde la productora de Adrián Suar. “No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé súper bien. Polka es mi casa, pero todavía no hablaron conmigo”, concluyó.