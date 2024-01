escuchar

Emilia Mernes está imparable. Después de agotar 10 Movistar Arena en tan solo un día, la cantante anunció que haría su primer estadio en el mes de octubre. Este lunes, a tan solo 4 horas de haber salido a la venta con una función en el mítico club Vélez Sarsfield de Buenos Aires, la artista agotó los tickets y anunció que brindará un segundo concierto en el lugar.

A las 10 en punto comenzó la venta del recital del 12 de octubre, el cual estaba completamente sold out para las 14 horas. Unos minutos después, Mernes le llevó tranquilidad a todos aquellos que se quedaron sin entradas al revelar a través de sus redes sociales que sumará una fecha el 13 de octubre. “ Hola amigos, después de gritar un rato eufóricamente paso por acá a contarles que agotaron tan solo en horas el estadio de Vélez, así que muchas pero muchas gracias ”, expresó en sus historias de Instagram desde Londres, en donde se encuentra disfrutando de sus vacaciones junto a su pareja, Duki. “ Aun no lo puedo creer realmente y tampoco puedo creer que les estoy anunciando la segunda fecha ”, añadió.

Un rato después, volvió a hablar con la cámara. “ Me hicieron dar un calor, tengo los cachetes rojos, había todavía 20 mil personas en la fila... ¿Qué les pasa? Ahí tienen el link para conseguir las entradas. Los amo mucho, mucho”, dijo al dejar el link de la nueva fecha, que ya está a la venta a través de entrada uno. De este modo, la cantante logra superar la marca histórica de Lali Espósito, la primera artista argentina en llenar un estadio de Vélez, en marzo de 2023.

Tras el exitoso estreno de su segundo álbum de estudio .mp3, lidera el ranking en su país y se destaca en el Top 50 de España y Uruguay. Con 15,6 millones de oyentes es una de las cinco artistas latinas femeninas más escuchadas a nivel global. Estos logros superaron su primer álbum Tú Crees En Mí?, con el cual logró un lugar en la escena musical argentina.

Con su segundo trabajo de estudio, Emilia busca reinventarse como artista de pop urbano y cuenta con colaboraciones con Tini Stoessel y Ludmilla. Hoy en día, la estrella argentina cuenta con 15.5 millones de oyentes en Spotify, lo que la convierte en una de las cinco artistas latinas femeninas más escuchadas a nivel mundial.

Para el 2024, la cantante llevará a cabo su gira .mp3 tour, con el cual mostrará su último álbum que tuvo una respuesta arrasadora de sus seguidores. Entre abril y mayo tiene previstas 10 fechas en el Movistar Arena, que se agotaron de inmediato y su primer Estadio Wizink Center en Madrid, que también está agotado.

Emilia, en una imagen de prensa para el lanzamiento de su disco .mp3 Gentileza Sony Music

Hace unos días, durante una entrevista mano a mano con LA NACION, Emilia recordó como fueron sus primeros pasos en la música. “Me acuerdo de un momento clave. Habíamos vuelto de la facultad, estábamos en mi casa con mis amigos, que los conservo hasta el día de hoy. Eran mi grupo de estudio (hace el gesto de las comillas). ‘Estudio’, porque no estudiaba nada. Sí, lo intentaba, pero no podía, mi cabeza estaba en otro lado. Mis amigos tocaban la guitarra, cantábamos y me acuerdo que yo estaba tocando una canción con la guitarra y uno de mis amigos me pregunta: ‘Qué hacés estudiando Literatura, Emilia, qué hacés que no te lanzás como cantante?’. Y siento que en ese momento algo hizo clic en mi cabeza y dije: ‘Sí, tiene razón, no sé qué estoy haciendo con mi vida’. Todo bien con la Literatura, me encanta leer, admiro a un montón de escritores, pero no es algo en lo que me veo a futuro, y ahí tomé la decisión de empezar a estudiar música, que me duró dos semanas porque me descubrieron de un grupo (Rombai) y ahí empecé a trabajar de manera profesional ”, reveló.

“En 2016 subí un cover que era un mashup de cumbia pop, la cumbia cheta como se la llamó en ese momento. Ese video tuvo muchas reproducciones y fue el que hizo que me descubrieran”, continuó contando.

Luego de sus primeros pasos con la banda uruguaya, Emilia comenzó lentamente sus pasos como solista, experimentando su propio sonido y creciendo hasta llegar a donde está hoy. “ Hoy sigo siendo una soñadora, pero mirá todo lo que ha pasado, mirá la persona que era antes y mirá en lo que me convertí después de tanto laburo ”, expresó.

