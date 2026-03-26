La foto con la que Leandro Paredes y Camila Galante despejaron cualquier rumor de crisis

En medio del escándalo pop que señaló un supuesto affaire entre Emilia Mernes y Leandro Paredes, el futbolista de la selección argentina y Camila Galante celebraron 16 años juntos con un posteo con el que intentaron despejar los rumores de infidelidad.

En medio del escándalo pop que señaló un supuesto affaire entre Emilia Mernes y Leandro Paredes, Camila Galante sorprendió con un posteo en redes (Fuente: Instagram/@leoparedes20)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 1.3 millones de seguidores, la influencer publicó una serie de imágenes en las que resumieron la noche con la que recibieron un nuevo año eligiéndose. “El amor de mi vida. Gracias por esta vida juntos hace 16 años. Te elijo en esta y en todas mis vidas. Te amo mucho, amor mío”, escribió.

Camila Galante y Leandro Paredes disfrutaron de una velada en el Palacio Duhau (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)

La celebración no escatimó en detalles de alta gama. En las postales compartidas se puede observar una mesa meticulosamente preparada en los jardines del Palacio Duhau, donde los pétalos de rosas rojas y las velas crearon una atmósfera de absoluta intimidad. La velada incluyó un brindis con champagne, bombones artesanales y un exclusivo obsequio de la patisserie del hotel, evidencia de que la pareja apostó por una demostración de afecto contundente frente a la mirada pública.

Camila Galante y los obsequios que recibió en medio de la velada junto a Leandro Paredes (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)

Para la ocasión, la influencer lució un impactante vestido largo estilo lencero color naranja coral, confeccionado en satén fluido que se ajustaba a su figura. El diseño se destacó por un top de encaje negro con delicados motivos florales, que creaba un contraste sofisticado con el tono de la prenda. Para completar su look de gala, optó por accesorios sutiles y un peinado descontracturado.

La influencer lució un impactante vestido largo estilo lencero color naranja coral, mientras que su esposo optó por un estilo clásico y minimalista (Foto: Instagram/@ccamilagalantee)

Por su parte, el mediocampista apostó por un look minimalista y sofisticado. Para ello, eligió una camisa tipo polo en tono nude, prenda de manga corta que permitía lucir sus característicos tatuajes en los brazos.

Camila Galante le dedicó un tierno posteo a Leandro Paredes en un nuevo aniversario como pareja (Foto: Captura Instagram/@ccamilagalantee)

Además de los miles de likes, la pareja recibió decenas de comentarios de los usuarios, quienes le expresaron sus mejores deseos. “La verdadera, la de siempre, la incondicional. Felicidades y ojalá sean muchos años más juntitos”; “Hermosa pareja y familia, felicidades”; “¡¡¡Nuestro Capitán y Nuestra Primera Dama!!! “Qué viva el amor”, fueron algunos. Sin embargo, el mensaje que más llamó y revolucionó a todos fue el del propio Paredes, quien junto a un emoji de un corazón y una carita con estrellas en los ojos le escribió: “Amor mío”.

Algunos de los comentarios que recibió el posteo de Camila Galante y Leandro Paredes juntos (Foto: Captura Instagram/@ccamilagalantee)

Leandro también recurrió a su perfil para expresarse por su aniversario. Desde sus stories de Instagram —cuenta en la que tiene casi 12 millones de seguidores—, compartió una foto actual en la que los dos posan abrazados y sonrientes frente a cámara. “Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo”, expresó.

Leandro Paredes y el postoe dedicado a Camila Galante en un nuevo aniversario de novios (Foto: Captura Instagram/@leoparedes20)

La celebración de la pareja, que se casó en 2017 y tiene a Victoria (nacida en 2013), Giovanni (nacido en 2016) y su tercer hijo, Lautaro, quien nació el 31 de marzo de 2025, llegó después de que Galante rompiera el silencio sobre los rumores que vinculan a su marido con la intérprete del disco MP3.

A través de la plataforma X, la periodista de espectáculos Paula Varela comentó que se comunicó con Galante y que ella misma desestimó que Mernes y Paredes hayan intercambiado un diálogo de manera virtual.

La publicación en la que Paula Varela desmintió la versión de Paredes

“Exclusivo, hablé con Galante, mujer de Paredes, sobre la vinculación de su marido con Emilia Mernes”, empezó la periodista de Intrusos (América TV) y continuó con el textual de Camila: “No es verdad porque yo no perdoné nada, porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él”. Por último, agregó: “Info: Los chats son de 2016 a otro”.