Así fue el reencuentro entre Emilia Clarke y Jason Momoa a casi siete años del final de Game of Thrones: “No podía ser mejor”

Hay parejas actorales que dejan una huella difícil de borrar en la historia de la televisión, y la que formaron Emilia Clarke y Jason Momoa es una de ellas. Protagonistas de una de las relaciones más recordadas de Game of Thrones, la serie de HBO que marcó un antes y un después en la pantalla chica, los intérpretes volvieron a reencontrarse en Nueva York a 15 años del estreno de la primera temporada, un cruce que despertó nostalgia entre los fans y reavivó el cariño por aquellos personajes que conquistaron al público en todo el mundo.

El reencuentro tomó mayor repercusión luego de que fuera la propia Clarke quien lo compartiera en sus redes sociales. La actriz publicó una imagen junto a Momoa en donde se los ve abrazados y sonrientes, mientras se preparaba para participar en The Kelly Clarkson Show, y acompañó la postal con un mensaje cargado de emoción: “Nueva York me ha dado tantas cosas por las que estar agradecida en este viaje, y justo cuando pensaba que no podía ser mejor… mirá quién entró en mi camerino”.

Emilia Clarke y Jason Momoa se reencontraron en Nueva York (Captura: Instagram @emilia_clarke)

Por su parte, Jason Momoa no tardó en responder al mensaje y expresó su cariño con una frase breve pero cargada de emoción: “Te amo, Khaleesi, te extraño”.

Las reacciones de los usuarios al esperado reencuentro

Como era de esperarse, el reencuentro no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, que rápidamente colmaron las publicaciones con mensajes de cariño, nostalgia y referencias a algunas de las frases más recordadas de sus personajes, lo que demostró que la conexión entre Daenerys y Khal Drogo sigue muy presente en la memoria colectiva de los fans.

Las reacciones de los fans no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @emilia_clarke)

“Daenerys y Khal por siempre”; “Luna de mi vida”; “Luna de mi vida, mi sol y mis estrellas”; “¿Por qué en el mundo ustedes dos nunca terminaron juntos?”; “El final que merecíamos” y “Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando tu vientre vuelva a agitarse y des a luz un niño vivo. Entonces volverá, no antes”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Cabe recordar que, en la ficción, Emilia Clarke encarnó a Daenerys Targaryen, la joven princesa exiliada que, con el correr de las temporadas, se convierte en una figura central de la historia y es conocida como la “madre de los dragones”, decidida a recuperar el trono que le fue arrebatado a su familia. Jason Momoa, en tanto, interpreta a Khal Drogo, su primer esposo y temido líder de los Dothraki, un pueblo nómada de guerreros. Desde un primer momento, la química entre ambos logró traspasar la pantalla, dejando una marca imborrable.

La dupla interpretó a Daenerys Targaryen y Khal Drogo en la exitosa serie

Game of Thrones cuenta con ocho temporadas completas y se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max, lo que permite a los fans revivir las icónicas batallas con dragones y una de las historias de amor más recordadas de la televisión. A lo largo de su trama, la serie aborda temas como la lealtad, la traición, el poder, el amor y la venganza.