Emma Heming pensó en divorciarse antes de que Bruce Willis recibiera su diagnóstico: “Esta no es la persona con la que me casé”

No están siendo días fáciles para la familia Heming - Willis. Con el avance de la enfermedad degenerativa de Bruce Willis, su mujer Emma Heming ha tenido que tomar algunas duras decisiones en el último tiempo: trasladarlo de su casa a un hogar especializado con atención médica las 24 horas fue una de ellas. En una reciente entrevista, la madre de las hijas más pequeñas del actor recordó cómo fueron esos años de amor previos e hizo una confesión inesperada.

“Sentí que mi matrimonio se estaba desmoronando”, dijo en una nota con Vanity Fair, al revelar que consideró la posibilidad de divorciarse en más de una oportunidad. Por ese entonces, Heming no estaba al tanto del diagnóstico -primero de afasia, y luego, de demencia frontotemporal- por lo que pensaba que Bruce ya no estaba más enamorado de ella o que simplemente se había convertido en otra persona, una muy distinta a esa con la que se había casado en 2009.

Emma Heming y Bruce Willis comenzaron a tener problemas en su matrimonio debido a la enfermedad del actor

“Yo me preguntaba: ‘¿Qué pasa? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja’. Simplemente no podía entenderlo”, contó. Tal como reveló en otra entrevista con People, Emma sabía que algo andaba mal en el intérprete, pero no sabía qué. De hecho, hasta llegó a culparse a sí misma por los conflictos en su matrimonio. “Las conversaciones ya no cuadraban del todo y nuestra relación empezó a cambiar. Me costaba entender por qué y qué estaba pasando“, explicó.

Sin darse cuenta de que la mente de su esposo estaba cambiando y sin una explicación para su creciente distanciamiento y sus problemas de comunicación, Emma se frustró y comenzó a dudar de sí misma. “Pensé que era algo que yo estaba haciendo en nuestro matrimonio que ya no funcionaba. Es como si te dieras cabezazos contra la pared. Te preguntas: ‘¿De dónde viene la falta de comunicación? ¿Qué está pasando en nuestra relación?’“, advirtió.

Emma Heming Willis presenta la portada de su libro, un relato íntimo sobre su experiencia como cuidadora de Bruce Willis y una guía de esperanza para quienes transitan caminos similares

Respecto a cuándo comenzó todo, a Heming le cuesta hacer cuentas. “La DFT no grita, susurra. Es muy confuso saber dónde se detuvo Bruce y dónde se manifestó su enfermedad. Comencé a notar que su tartamudez comenzaba a regresar, pero nunca en un millón de años pensé que fuera un síntoma de DFT”, rememoró conmovida. “Es muy difícil para mí ahora mismo conectar con ese momento de nuestra vida”, agregó.

En marzo de 2022, el actor fue diagnosticado con afasia; un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse. En noviembre de ese mismo año, se confirmó que se trataba de una manifestación de una demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta tanto las capacidades cognitivas como motrices. Y todas sus dudas y fantasmas por fin tuvieron una respuesta. “Sentí alivio al comprender: ‘Bueno, no era mi esposo, era que esta enfermedad le estaba robando partes del cerebro’. Al oír eso, me ablandé”, reconoció. “He escuchado a muchas otras parejas que han pasado por esto y que simplemente no pueden entenderlo y piensan que es un problema matrimonial pero, de hecho, es un síntoma de una enfermedad”, remarcó.

Recuerdos de un gran amor

Emma Heming y Bruce Willis se conocieron en 2007. Sin embargo, su primera aparición pública fue a principios de 2008, cuando ella lo acompañó al estreno de su película Los realizadores en el Festival de Cine de Sundance. “Cuando nos conocimos, me sorprendió lo encantador y divertido que era, y extremadamente guapo”, dijo en una nota con People sobre ese primer encuentro.

Bruce Willis y Emma Heming se conocieron en 2007 y dos años después pasaron por el altar Grosby Group - LA NACION

Después de más de un año de noviazgo, la pareja se casó en Islas Turcas y Caicos. En octubre de 2011, llegó el anuncio de que Emma y Bruce estaban esperando su primera hija juntos. “La pareja está encantada con esta noticia y espera dar la bienvenida a esta nueva incorporación a su familia”, decía el comunicado lanzado a los medios por el representante del protagonista de Duro de matar.

En abril de 2012, nació Mabel Ray. Dos años después, la familia se agrandó con la llegada de Evelyn Penn. “Tanto la madre como la bebé están sanas y se encuentran de maravilla. Mabel está encantada de tener una nueva hermanita”, informó nuevamente el manager del actor. Desde un primer momento, las pequeñitas y las tres hijas mayores de Willis, fruto de su relación con Demi Moore, formaron una familia ensamblada. De hecho, la actual esposa del actor se lleva muy bien con la actriz. “Demi y Emma son muy unidas. Han ido de vacaciones juntas muchas veces y se llevan de maravilla. Son una familia realmente feliz”, le dijo una fuente allegada a People en 2020.

Familia unida. Emma Heming, Demi Moore, Bruce Willis y las cinco hijas del actor

Además de vacaciones y celebraciones familiares, Emma y Demi compartieron el mismo techo durante la pandemia de Covid. La modelo y la actriz volvieron a demostrar lo unidas que eran cuando, en marzo de 2022, Bruce Willis recibió su primer diagnóstico de afasia. “A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, lo cual está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto, y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que tanto ha significado para él”, decía la publicación de Instagram que escribió Heming y que inmediatamente fue compartida por las hijas mayores y la exesposa de Willis.

“Este es un momento muy difícil para nuestra familia y agradecemos enormemente su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una familia fuerte y queríamos invitar a sus fans porque sabemos lo mucho que significa para ustedes, al igual que ustedes para él. Como siempre dice Bruce: ‘Disfrútenlo al máximo’, y juntos planeamos hacerlo. Con cariño, Emma, ​​Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, concluyó.

Después de varios estudios médicos, se detectó que el verdadero cuadro del referente de acción era una demencia frontotemporal. “Desafortunadamente, las dificultades para comunicarse son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro. Bruce siempre creyó en usar su voz en el mundo para ayudar a los demás y concienciar sobre temas importantes, tanto en público como en privado. En el fondo, sabemos que, si pudiera hoy, querría responder atrayendo la atención mundial y conectando con quienes también lidian con esta enfermedad debilitante y cómo afecta a tantas personas y sus familias”, agregó a principios de 2023 quien, tiempo después publicó un libro titulado: El viaje inesperado: cómo encontrar fuerza, esperanza y a uno mismo en el camino del cuidado.

Mabel Ray Willis y Evelyn Penn Willis, las pequeñas hijas que Bruce tuvo con su esposa, Emma Heming Willis

A fines de agosto de este año, la activista reveló la decisión más difícil que tuvo que tomar hasta el momento: el actor fue trasladado de su casa a un hogar especializado con atención médica las 24 horas. La nueva residencia, descrita por la mujer como “una segunda casa”, fue diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas. “Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, confesó conmovida durante una charla con la periodista Diane Sawyer.