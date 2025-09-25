Por primera vez, Emma Watson habló de su sanción por conducir con exceso de velocidad: “¡Qué vergüenza!”

Emma Watson reapareció públicamente ayer. La protagonista de Harry Potter, que se retiró de la actuación en 2019, estuvo como invitada en el podcast On Purpose de Jay Shetty y habló de todo: desde lo difícil que puede ser hacer amigos en Hollywood hasta cómo fue convertirse en noticia mundial tras su prohibición de manejar durante seis meses por exceder el límite de velocidad permitido.

Su última aparición en pantalla fue con el film Mujercitas. Desde entonces, Emma Watson ocupó sus días estudiando en la universidad (hizo una maestría de escritura creativa), trabajando como directora en la campaña de fragancias femeninas de Prada (de la cual también fue su imagen) y en su propia marca de gin que lanzó junto a su hermano Alex. A lo largo de su charla con el presentador, la actriz abrió su corazón (algo habitual en este tipo de programas) y habló, por primera vez, sobre el hecho bochornoso que en el último tiempo la llevó a ocupar los principales titulares del mundo cuando fue sancionada por conducir a exceso de velocidad en el Reino Unido.

“Hace poco empecé a andar en bicicleta. Sí, empecé a andar en bicicleta antes de que me prohibieran conducir, pero ahora resulta especialmente afortunado que también ande en bicicleta por esa razón”, dijo, entre risas, quien hace unos meses no solo debió pagar una multa por su infracción ocurrida en julio de 2024, sino que recibió la prohibición de conducir durante seis meses. Según informaron, Watson circulaba en Oxford a 61 km/h en una zona en la que se debía circular a 48 km/h. Si bien el exceso de velocidad no era demasiado grande, la británica ya tenía nueve puntos en su licencia (debido a otros hechos de tránsito en el pasado), por lo que a raíz de este último hecho sumó tres más.

Emma Watson fue sancionada con una multa y la retención de su registro durante seis meses por exceder los límites de velocidad en Oxford

Que su infracción al volante se haya convertido en noticia fue algo que avergonzó a Watson, quien siempre mantuvo un bajo perfil en los medios. “Recibía llamadas. ¡Salía en la BBC, en las noticias internacionales, en todo el mundo! Pensé: ‘Qué vergüenza... Está en todas partes’”, confesó. A su vez, la intérprete reveló que recibió “muchísimos mensajes” de personas a las que les había pasado lo mismo. “Te entiendo, esto es horrible, apesta”, le decían intentando tranquilizarla.

“Cuando trabajás en películas -no sé si la gente lo sabe- tenés que ir en auto. No hay otra opción. Sobre todo porque te necesitan allí al minuto, básicamente, dependiendo de lo que tengan que hacer. Así que pasé de conducir solo los fines de semana o en vacaciones a conducir siempre. Carecía, evidentemente, de la experiencia y las habilidades que ahora tengo”, advirtió quien calificó este incidente como una experiencia que la ha hecho sentir una persona común y corriente.

“Ha sido un descubrimiento y una experiencia que, supongo, me ha hecho sentir humilde porque en un set de rodaje puedo hacer cosas extremadamente complejas: acrobacias, cantar, bailar... y luego llego a casa y pienso: ‘Emma, ​​parece que no te acordás de las llaves, la cartera, ni mantenerte a 48 km/h como límite de velocidad. Parece que no sos capaz de hacer algunas cosas básicas de la vida’ “, bromeó.

Por su parte, Shetty admitió que se sentía identificado con su caso. “Por cierto, creo que estuve a tres puntos de perder mi licencia antes de mudarme a los Estados Unidos. Creo que he vuelto a seis puntos”, confesó el conductor, algo que Watson agradeció: “Gracias por esa confesión. Mucha gente se ha atrevido a venir a confesarse conmigo, lo cual me pareció muy entrañable y lo agradezco mucho”.

Su incomodidad en Hollywood

Su incumplimiento respecto a las normas de tránsito no fue de lo único que la actriz habló en la entrevista. La encargada de interpretar a Hermione Granger en la saga Harry Potter también hizo referencia a sus días en Hollywood y a la dificultad que atravesó para hacer amigos en una industria tan competitiva. “Llegaba a esos sets con una expectativa que creo que había desarrollado en Harry Potter que era que las personas con las que trabajaba iban a ser mi familia y que íbamos a ser amigos para toda la vida”, reflexionó quien formó parte de la saga juvenil durante una década y forjó vínculos muy estrechos con sus compañeros de reparto.

Emma Watson en una escena de Harry Potter y la piedra filosofal

“Es muy inusual hacer una serie de películas durante 12 años, y éramos una comunidad. De verdad que lo éramos. Así que lo llevé como una expectativa a mis otros lugares de trabajo, y me dieron una paliza. De verdad que sí”, admitió respecto al resto de los proyectos que encarnó. “Vine a trabajar buscando amistad y esa fue una experiencia muy dolorosa para mí fuera de Harry Potter y en Hollywood, terriblemente dolorosa porque la mayoría de las personas no vienen a esos entornos buscando amistades. ‘Esta es mi oportunidad’. ‘Este es mi puesto’. ‘Esto es lo que quiero, estoy centrada’. ‘Este es mi trabajo’. ‘Esta es mi carrera’, decían y yo no tenía esa mentalidad”, explicó.

Inmediatamente, Watson responsabilizó a “la competencia”, “la envidia” y “la jerarquía de roles” como los culpables de que no haya podido entablar amistades duraderas. “Creo que fue una combinación. Fue una mezcla de todo. Quizás yo no estaba hecha para esos entornos tan competitivos”, reflexionó. “Me destrozó, pero en cierto modo me siento orgullosa de que así fuera porque supongo que eso significa que aún me queda algo por romper. Me queda un corazón por romper”, dijo entre lágrimas. Y enseguida expresó que, a pesar de haber sido una experiencia dura, estaba orgullosa de haber podido conservar su humanidad.

Emma Watson habló de la incomodidad que sintió al trabajar en Hollywood Mike Coppola - Getty Images North America

De hecho, la actriz habló de la falsedad que muchas veces invaden las alfombras rojas y los estrenos de las películas. “Creo que esa fue otra de las dificultades del cine. Cuando promocionás estas grandes películas, siempre te preguntan: ‘¿Pasan tiempo juntos en el set y son todos amigos?’ y todos asienten con entusiasmo. Pero la verdad es que nadie se ha visto fuera del trabajo, casi nunca, sobre todo porque el horario es una locura. Todos están tan cansados ​​que, en cuanto tienen tiempo libre, vuelven directamente a la habitación del hotel a intentar descansar lo mejor que puedan”, reconoció.

“Las amistades requieren tiempo, confianza y presencia, y esas cosas rara vez se dan. Pueden, y de vez en cuando, pero es más como un eclipse solar que una situación cotidiana. Pero hay que fingir. Creo que eso es lo que empieza a resultar incómodo después de un tiempo: tener que fingir que todos son mejores amigos. Lo que es muy triste, y sé que no me pasa solo a mí porque creo que la gente desearía tenerlo. Creo que nos gustaría tener esas conexiones reales y ese apoyo real. Así que tener que fingir que existe algo que realmente querés, pero no tenés es bastante delicado”, concluyó.