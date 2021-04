Emoción en MasterChef Celebrity: Donato de Santis se quebró en vivo

Anoche se vivió un clima de gran emoción en la segunda temporada de MasterChef Celebrity: Carmen Barbieri tuvo su debut después de recuperarse de un grave cuadro de Covid-19 que llevó a que estuviera internada en coma inducido durante varios días. El chef Donato de Santis fue el primero en conmoverse cuando vio llegar al estudio a “La Leona” y no pudo contener el llanto cuando le dio la bienvenida al certamen.

La capocómica entró con una sonrisa y los brazos abiertos gritando: “¡Estoy viva!”. Aplausos, lágrimas, alegría, todas la emociones juntas, invadieron a sus compañeros. Finalmente había llegado el día de ocupar el lugar que estaba reservado para cuando se recuperara. Así lo explicó Santiago del Moro: “Fuiste la primera en la lista de convocados, y cuando nos enteramos de lo que te pasó pensamos que iba a ser un par de días o un par de semanas”.

La emoción de Donato de Santis por la recuperación de Carmen Barbieri y su debut en MasterChef Celebrity - Fuente: Telefe

Barbieri se contagió de coronavirus días antes de comenzar las grabaciones del ciclo y su salud se complicó, pero pudo salir adelante: “Recuerdo en una de esas despertadas de mi coma que el médico le decía a la doctora: ‘Ella tiene todo en contra. La edad, el peso y que sea asmática’. Yo estaba entubada y me empecé a reír porque yo me creía joven, hermosa y sana”, relató.

De Santis saludó a la flamante participante con sus anteojos ya empañados: “Me emocioné, es que se abrió la puerta y entraste con un aura muy particular, con mucha luz. Estás bien, se te ve bien, me alegra que estés acá, te vas a divertir”.

El abrazo de madre e hijo fue otro de los momentos emotivos de la noche en el debut de Carmen Barbieri en MasterChef Celebrity

Ante la emoción del jurado, Carmen recordó una anécdota con Donato de hace muchos años: “Fuimos con Santiago (Bal) a tu restaurante y nos recibiste con una olla grande llena de un risotto espectacular, con tanto amor y tanto cariño”. Luego se sumaron Damián Betular y Germán Martitegui, también con cálidas palabras y felicitaciones por haber superado el difícil momento de su salud.

