El gran premio de la cocina: el “palito” de Petersen para Mauricio Asta (Zampini no sabía dónde meterse)

El solomillo con puré de batatas que presentó Martín -integrante del equipo rojo- dio que hablar en el programa de este lunes de El gran premio de la cocina (eltrece). “La verdad Martín es que prometiste una presentación moderna y se ve. Te felicito. Sos amante de los platos exóticos, lindos y modernos. El puré está cremoso, me gusta el agregado de almendras y creo que toda esta reducción combina muy bien porque lo hace interesante”, comenzó diciendo Christian Petersen.

Por su lado, Ximena Sáenz aseguró que “es un gran plato, no solo visualmente, el puré está increíblemente rico”. Y agregó: “Al principio me confundió, creí que era lo mismo el puré que la salsa, pero está delicioso. El punto de la carne, la temperatura está muy bien”.

Sin embargo, cuando todo parecía color de rosas y una devolución perfecta, llegó el turno de Mauricio Asta: “Lo principal del plato, que es el punto de cocción de la carne, está perfecto. Ahora, tengo unos temas con lo demás. Me parece que el puré quedó medio salsa, no sé si tiene mucho líquido, pero hay algo que licuó y no dejó a la batata como un puré”.

“¿Se puede defender a un concursante?”, saltó Petersen y manifestó: “Es una técnica más moderna, a mi entender te estás quedando antiguo, estás muy moderno en el tema pastelería”. Y Carina no pudo evitar taparse la cara con su carpeta. “¿Vos querés decir que mi gusto es anticuado?”, le preguntó Asta entre risas. “No, por ahí estás muy avanzado en la pastelería pero en algunas cosas de cocina no”, concluyó Petersen mientras hacía señas con sus manos haciendo la forma de un corazón.

LA NACION