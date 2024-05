De Katy Perry a Rihanna: los extravagantes looks de la Met Gala 2024 creados con IA que causaron desconcierto

Escuchar

Como todos los primeros lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibió a las principales estrellas del mundo en una nueva edición de la Met Gala 2024, la noche de la moda más esperada. La alfombra roja deslumbró con looks exclusivos de varias estrellas internacionales. En esta velada, no solo se habló de los asistentes, sino también de las importantes ausencias. En ese contexto, hubo confusión en las redes sociales luego de que la Inteligencia Artificial hiciera imágenes hiperrealistas de algunos artistas que en realidad no asistieron al evento.

Katy Perry y Rihanna: la inteligencia artificial en la Met Gala 2024

Eso mismo ocurrió con las cantantes Katy Perry y Rihanna. Quienes seguían la trasmisión en vivo aseguraban que no las habían visto llegar. No obstante, circulaban fotos de ellas con vestidos para la ocasión. En ese sentido, a Rihanna se la pudo ver con un vestido blanco y verde que respetaba al pie de la letra el tema de la Met Gala 2024, que era “The Garden of Time” (El jardín del tiempo). Su espalda estaba rodeada con un aura, lo que daba la sensación de un diseño exclusivo. Su pelo, maquillaje y accesorios se veían a la perfección, al igual que los detalles de su cara y cuerpo. El fondo también era idéntico al real. Sin embargo, Rihanna nunca estuvo allí.

Katy Perry también tuvo sus imágenes falsas creadas con Inteligencia Artificial. A ella le hicieron dos distintas. En una, se puede verla con un vestido corto que tiene un corset de estilo metálico con una llave en el medio. La falda de ese conjunto está compuesta por flores verdes que le dan una sensación de movimiento al outfit. En la otra imagen, la cantante aparece sobre las escaleras de la alfombra roja con un vestido largo y floreado que llega hasta el suelo. La parte inferior está confeccionada con una imponente enagua bordada en flores de diversos colores que ascienden por la falda. En tanto, el escote está abierto y la espalda se muestra descubierta.

La mamá de Katy Perry cayó en la trampa de la inteligencia artificial

A diferencia de Rihanna, Katy sí decidió responder a través de sus redes sociales frente a tanta confusión. En su cuenta de Instagram, publicó ambas imágenes y una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su madre. “No sabía que fuiste a la Met Gala. Estabas hermosa, parecías una rosa”, escribió orgullosa. La cantante le respondió sin dudar: “Jaja, mamá, la IA también te atrapó, ¡CUIDADO!”.

Además, Katy Perry aprovechó para explicarle a sus fans los motivos de su ausencia: “No pude llegar al MET, tenía que trabajar”. Asimismo, publicó un video donde se la puede ver mientras compone y graba en un estudio.

Cómo reconocer que una imagen fue creada por una IA

Si bien las fotografías de los seres humanos creados por Inteligencia Artificial son cada vez más realistas, todavía existen una serie de detalles que permiten darse cuenta de que las imágenes han sido modificadas con tecnología. La IA aún no logra hacer bien las manos y los pies de las personas: suelen faltarles o sobrarles dedos. Si se presta atención a las imágenes de Katy y Rihanna, los fotógrafos del fondo tienen este problema.

Otra forma de darse cuenta es observando las pupilas de los ojos, que muchas veces aparecen borrosas. Asimismo, las caras de las personas que están en un segundo plano a menudo aparecen deformadas. Por otro lado, las luces, techos y pisos por momentos dejan de tener sentido y correlación con la arquitectura.

LA NACION