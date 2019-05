Emocionado, Daniel Ambrosino contó en Intrusos el importante paso que va a dar

El periodista, listo para dar un paso muy importante Crédito: facebook

Ayer, el cierre de Intrusos tuvo un momento emotivo con Daniel Ambrosino como protagonista. Jorge Rial sorprendió al aire al mostrar la última tapa de la revista Paparazzi, con el periodista en tapa. "Qué paso vas a dar, ¿eh?", le dijo el conductor del ciclo a modo de pie para contar lo que hace mucho tiempo viene esperando: empezó los trámites para adoptar y convertirse en padre. "Estoy muy nervioso", le respondió él, visiblemente conmovido.

Entonces le dio la palabra a su histórico movilero y ahora panelista, para que pudiera explayarse: "Estoy muy nervioso. El año pasado comenté acá al aire que quería ser papá. Me gustaría tener un hijo y mi idea es la adopción. Fui hablando con amigos, yo soy el padrino de una de las hijas de mi mejor amigo que tiene un hogar de chicos huérfanos, y me fue guiando. Y después las cosas se fueron dando".

El periodista dio detalles de cómo fue madurando la decisión: "Hace años que tenía esta idea, después se fue postergando. También los vi a cada uno de ustedes con sus hijos y a vos, Jorge, que sos un ejemplo de esta situación. Uno elige y yo quiero elegir esto. Y tengo ganas de compartirlo. Ya estoy grande, maduré y me siento plantado. Obviamente ya lo hablé con mi familia y es como fuerte".

En ese momento, Rial se refirió a las dificultades que deben atravesar las personas cada vez que inician el proceso de adopción: "Vas a tener que tener paciencia, mucha tranquilidad. No es fácil y lamentablemente el camino sigue siendo larguísimo porque hay una máquina de impedir siempre, pero va a salir".

Marcela Tauro, su compañera en el programa, le dijo que va a ser "un excelente papá". "Yo estoy ilusionado. Hoy me moviliza esto. Profesionalmente estoy hecho, me falta la parte personal y estoy tratando de construir eso", cerró Ambrosino, rodeado de sus compañeros que no podían evitar la emoción ante la noticia.