Empeora el estado de salud de Camila Perissé: “Está en una situación límite”

Luego de sufrir una operación de cadera y contagiarse de Covid a fines de 2020, Camila Perissé vuelve a ser noticia por su delicado estado de salud. Su marido, Julio Fernández, contó detalles del difícil momento que está atravesando la actriz, internada en Mar del Plata y alimentada por sonda.

“Yo la saqué de la clínica en la que estaba porque casi la matan. Hubo mucha negligencia. Estaba con 45 kilos, no se alimentaba, se deshidrataba, no me hacían caso”, comentó el marido de la reconocida actriz, quien decidió trasladarla a una clínica de Mar del Plata para que continúe con el tratamiento. “Después de casi dos meses la ingresamos en una clínica psiquiátrica de la costa, la misma donde está internada Lía Crucet. La pudieron nivelar con suero, pero su parte cognitiva nunca mejoró”, relató en diálogo con CNN Radio.

En cuanto a cómo empezó su deterioro físico y cognitivo, recordó: “Fue después de su operación de cadera, que fue muy traumática; aunque ahí el tema cognitivo era leve. Se fue recuperando con kinesiología, acupuntura, pero en la clínica Pergamino se contagio de Covid y eso le destruyó el cerebro directamente (...). Tiene desvaríos, se olvida de las cosas, está como anestesiada. Las dos veces que la pude ver me reconoció, pero me hablaba como muy lento, estaba como entregada”.

Instalados en Mar del Plata, Fernández acompaña de cerca a la artista en esta nueva internación. “Gracias a la ayuda de la gente pude alquilar un lugar para quedarme, lo acondicioné y luego me vine a Pergamino a buscar el auto y las mascotas. La idea era hacer un tratamiento ambulatorio, pero hace tres días me llaman y me dicen que la tuvieron que internar de urgencia porque ya no come nada, se está deshidratando mucho y las venitas no le resisten, así que la trasladamos a un lugar especializado”, contó.

“Ni bien ingresó le pusieron un suero en el cuello para hidratarla y la están alimentando vía nasal por sonda. Si no tolera el alimento se muere. Está en una situación límite. Depende de las próximas 72 horas si el cuerpo asimila el alimento, si sucede es una buena noticia pero hay un largo camino a recorrer”, sintetizó mientras advirtió que en las próximas horas deberá ser operada de una infección en el sacro.

“Más allá de ser el amor de mi vida, es una gran mujer, muy inteligente, muy compañera, muy buena persona y que lamentablemente no pudo demostrar la bestia de actriz que es. Ojalá se recupere y pueda demostrarlo, pero está muy complicado, no queda más que esperar”, concluyó Fernández, muy angustiado.

LA NACION