En fotos: Adrián Suar, Pablo Codevilla, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano fueron a ver a Griselda Siciliani al teatro

Este jueves por la noche, Adrián Suar hizo un hueco en su agitada agenda para ir al teatro a ver a Griselda Siciliani, su expareja y madre de su hija menor, quien protagoniza en el Multitabaris Comafi la obra Pura sangre, el amor es un monstruo.

El productor llegó a la sala acompañado de sus amigos Pablo Codevilla y Gustavo Bermúdez, quien fue junto a su novia, Verónica Varano. Allí el grupo también se encontró con Jorgelina Aruzzi, una de las creadoras del espectáculo.

Adrián Suar junto a Griselda Siciliani y Jorgelina Aruzzi Gerardo Viercovich

El productor llegó minutos antes de que comience la función y se ubicó en la platea junto a Bermúdez, Varano y Codevilla. Desde allí disfrutó de la obra, riéndose con los chistes y ovacionando de pie a Siciliani después de que bajó el telón. Una vez que terminó el espectáculo, se quedó en la sala para saludar y felicitar a los actores y sacarse fotos junto a todo el equipo.

Salida teatral para Codevilla, Bermúdez, Suar y Varano Gerardo Viercovich

Desde su separación, Suar y Siciliani mantienen una excelente relación y comparten la crianza de su hija, Margarita, de nueve años. “Nos llevamos genial y eso está bueno porque somos una familia”, decía ella durante una charla con Mitre Live.

Suar aplaudió de pie a Siciliani Gerardo Viercovich

En el pasado, cuando le consultaron si se veía nuevamente en pareja con Suar, la actriz había asegurado que no. “Para nada. Adrián es mi familia, pero no hay chances de reconciliación. Hasta que no me guste alguien mucho, no van a saber si tengo algo con alguien o no”, apuntó.

Suar y Siciliani, tras la función de Pura sangre Gerardo Viercovich

Pura sangre, el amor es un monstruo, la nueva obra de Siciliani, es una creación de la actriz junto a dos de sus grandes amigos, Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella. Esta obra enlaza una idea ejecutada entre tres amigos: la actuación de Siciliani, los textos de Aruzzi y las coreografías de Casella.

En tono de comedia ácida, el espectáculo cuenta la historia de una mujer domada por las exigencias sociales y culturales machistas y reflexiona sobre el amor atravesado por un sistema de doma que somete a una carrera en busca de completarse.

“En las primeras reuniones nos preguntamos de qué queríamos hablar... Enseguida nos reímos y dijimos ‘del amor’. Porque todo habla del amor: películas, obras, canciones. Primero creamos mi personaje, porque Carlitos hace la puesta y dirige junto con Jorgelina, que además escribe. Hubo tormentas de ideas, improvisaciones, pasó de todo en mi living. Fueron muchos meses de encuentros hasta que finalmente nos dimos cuenta de que en el amor básicamente hay más preguntas que respuestas. Y se nos ocurrió esta comparación del pura sangre con un personaje atormentado de mandatos y exigencias, porque un pura sangre tiene que ganar una carrera y a nosotros se nos exige amar de determinada manera y sino es un fracaso, una frustración”, le contaba la actriz a LA NACION durante una charla mano a mano.

El grupo aplaude de pie al elenco de Pura Sangre Gerardo Viercovich

“Mi personaje está arrasado por mandatos, tratando de cumplirlos, de ser eficiente, de ser una buena pura sangre. Investigamos mucho y nos enteramos que al pura sangre lo sacrifican si se le quiebra una pata, y también conocimos sobre otros caballos como el cimarrón, que en algún momento fue doméstico pero se emancipó y ahora es salvaje. Todo se nos llenó de significados y así empezamos a construir esta metáfora”, agregaba.