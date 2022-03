Échale la culpa al rating: El argentino más inteligente, el programa que llevó “al infierno” a Jorge Lanata

Jorge Lanata es uno de los periodistas que más rating ha tenido a lo largo de su carrera en TV, qué duda cabe. Cada vez que estrenó un ciclo periodístico en la pantalla chica supo cosechar altos números de audiencia, además de despertar polémica y lograr primicias.

Su programa más emblemático, Periodismo Para Todos (PPT), que acaba de cumplir diez años al aire, obtuvo números de ratings históricos con la investigación que destapó la llamada “ruta del dinero K”. Pero en la carrera del periodista, hay un envío que tuvo su debut y su despedida en tan solo un mes .

Corría 2016 y luego de estar al frente de cuatro temporadas de PPT, Lanata volvía a la pantalla de eltrece con un ciclo muy diferente a lo que tenía acostumbrados a sus televidentes. El argentino más inteligente comenzó como el programa que cada semana iba a probar los conocimientos y habilidades de los compatriotas más brillantes. Contaba para ello con una serie de desafíos a superar, para los que los participantes debían utilizar diferentes formas de inteligencia: visual, musical, física, lingüística, social, entre otras. Cada semana había un ganador elegido por Lanata y, además, un invitado especial se encargaba de evaluar a los participantes; el primero fue Mario Pergolini .

Para participar del ciclo, una adaptación del formato canadiense Canada’s Smartest Person (”La persona más inteligente de Canadá”), cada concursante pasó por un casting relacionado a lo que se conoce como la “Teoría de las Inteligencias Múltiples”. El casting se llevó adelante en distintos puntos del país, para cumplir con la consigna federal del formato.

Hasta allí todo sonaba bien. De hecho, El argentino más inteligente fue una de las grandes apuestas del canal que comanda Adrián Suar de ese año. Su debut fue el 27 de abril a las 23, con un promedio de rating de 11,3 puntos, y si bien fue lo más visto de la señal, no llegó a ganarle a su competencia de Telefe, la superproducción brasileña Moisés y los diez mandamientos.

El rating empezó a bajar semana a semana. El segundo programa promedió 7.1 puntos y tratándose de una figura como Lanata, las expectativas eran enormes y esas mediciones no alcanzaron para sostener la propuesta en pantalla. Al conductor no le tocó una tarea fácil, ya que la ficción religiosa producida por Rede Record fue el suceso de 2016 en la TV: mantuvo un rating promedio de 17.4 puntos y fue el programa más visto de Telefe.

Fiel a su estilo, el conductor utilizó su ciclo radial Lanata sin filtro para explicar por qué terminaba con el programa de un día para el otro: “Se levanta primero por decisión mía, acompañada por la productora y luego convalidada por el canal ¿Qué es lo que pasó? No anduvo o por lo menos no anduvo desde lo que nosotros esperábamos”, explicó entonces .

“Voy a hacer algo que nunca viste en los medios: voy a reconocer un fracaso y me hago cargo de él. Sinceramente, no me siento ni menos, ni mal por hacerlo. Fue un fracaso. Del otro lado tengo una carrera que lo compensa, gracias a Dios. ¿Sabés por qué yo quería decir esto al aire? Porque pensé en los chicos, quiero demostrarles que si fracasás no pasa nada. No por eso lo vas a dejar de intentar”, declaró en Radio Mitre.

¿Cuáles fueron las razones por las que un ciclo con mucha producción y con Lanata al frente no convenció al gran público que mira televisión abierta? Después de cuatro años detrás de la información dura, el periodista sintió que 2016 iba a ser un año tranquilo en materia política y apostó a otro tipo de programa. “Cuando debutamos estallaron judicialmente todos los temas que habían sido nuestros. Era muy loco ver que en otras pantallas explotaban temas propios”, reconoció el conductor tiempo después. El público quería a Jorge Lanata “destapando ollas”, no conduciendo un ciclo de entretenimientos.

Paradojas de la tele, en la misma semana en que Lanata asumió la floja performance en materia de números de El argentino más inteligente, el siempre polémico periodista se convirtió en el hombre más premiado de la noche de los Martín Fierro.

El Lanata “entretenedor” no le alcanzó al público, en un año en el que los coletazos que dejó la investigación sobre la “ruta del dinero K” estaba más fuerte que nunca en los medios. De hecho, después de varios años, Telenoche ganó en 2016 la estatuilla que entrega Aptra al mejor noticiero.

“Pasé del infierno al cielo en una semana”, afirmó el periodista mientras recibía el Martín Fierro de Oro , en una ceremonia que tuvo picos de 20 puntos de rating.

La última reflexión de Lanata en ese discurso fue: “No hay que trabajar para los premios, hay que trabajar para construir una carrera”. De eso se trata.